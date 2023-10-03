"حتى قبل إضفاء الطابع الرسمي على نتائج هذا الاجتماع، فوجئت وزارة الخارجية بأنها لاحظت بيانا للحكومة الجزائرية يشير إلى أن النيجر -قبلت وساطة الجزائر، التي عرضت على الجيش ستة خيارات".

قالت خارجية النيجر في بيان، اليوم الثلاثاء، "فوجئنا بإعلان الجزائر بشأن القبول بفترة انتقالية لمدة ستة أشهر" ونفت "الأنباء حول قبول البلاد المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستوري في البلاد وحل الأزمة"، مؤكدة رغبتها في "الحفاظ على روابط الصداقة مع الجزائر".

وأشار البيان الذي نشرته وكالة الأنباء النيجر، إلى أنه "بعد لقاء بين ممثلي البلدين يوم 25 سبتمبر/ايلول المنصرم بنيويورك، أعلن الجانب النيجري استعداد سلطات البلاد لدراسة مقترح الوساطة الجزائرية للتوصل إلى تسوية في النيجر"، وبحسب البيان، "حدد الجانب النيجري منذ البداية أن مدة الفترة الانتقالية يجب أن تعتمد على نتائج المنتدى الوطني الشامل، وكذلك على المبادئ التوجيهية للتغييرات في حكم البلاد"

وأضاف: "حتى قبل إضفاء الطابع الرسمي على نتائج هذا الاجتماع، فوجئت وزارة الخارجية بأنها لاحظت على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بيانا للحكومة الجزائرية يشير إلى أن النيجر -قبلت وساطة الجزائر، التي عرضت على الجيش ستة خيارات".

وشدد البيان على أنه "نظرا لما سبق، فإن حكومة جمهورية النيجر ترفض هذه المزاعم، وتجدد التأكيد على رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر"،

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، قد أعلنت، أمس الاثنين، أن "النيجر قبلت رسميا المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستوري الى البلاد"، وبادر الرئيس الجزائري بتكليف وزير الخارجية أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.