تونس: رئيس الحكومة التونسية يصل للجزائر في أول زيارة له إلى خارج البلاد

وقالت الرئاسة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك إن “الحشاني والوفد الوزاري المرافق له، وصل ظهر اليوم إلى مطار هواري بومدين بالجزائر”.

أفادت رئاسة الحكومة التونسي، أن رئيس الحكومة أحمد الحشاني، الثلاثاء، وصل إلى الجزائر في أول زيارة له إلى خارج البلاد منذ تعيينه في المنصب مطلع أغسطس/آب الماضي.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك إن “الحشاني والوفد الوزاري المرافق له، وصل ظهر اليوم إلى مطار هواري بومدين بالجزائر”.

ووفق البيان، كان في استقبال الحشاني نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان والعديد من وزراء حكومته.

وفي بيان منفصل سابق الثلاثاء، ذكرت الحكومة التونسية أن رئيسها يؤدي زيارة عمل إلى الشقيقة الجزائر على مدى يومين، على رأس وفد وزاري هام للمشاركة في أعمال اللجنة الكبرى المشتركة بين البلدين في دورتها 22.

وأضافت أن الحشاني “يشرف بهذه المناسبة رفقة نظيره الجزائري على افتتاح منتدى اقتصادي يضم رجال أعمال من البلدين”.