المغرب: رصد "البق الفرنسي" يدفع السلطات إلى تفعيل نظام اليقظة الصحية

وجاء ذلك بعد رصد شبهة تواجد حشرات “البق” على متن باخرة للمسافرين وصلت إلى هذه المحطة البحرية قادمة إليها من ميناء مرسيليا الفرنسي.

فعلت السلطات المغربيّة إجراءات صحيّة صارمة حيث أعلنت وزارة الصحة تفعيل نظام اليقظة الصحية لمواجهة أيّ احتمال لتسرب حشرة بق الفراش إلى التراب الوطني.

وجاء ذلك بعد رصد شبهة تواجد حشرات “البق” على متن باخرة للمسافرين وصلت إلى هذه المحطة البحرية قادمة إليها من ميناء مرسيليا الفرنسي.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنها بادرت، بتنسيق مع مختلف السلطات العمومية المتدخلة في مجال المراقبة الصحية على الحدود، إلى تفعيل نظام اليقظة الصحية والرصد الاستباقي تحسبا لأيّ تسلل وانتشار لهذه الحشرة.

وأضافت الوزارة أن مصالح المراقبة الصحية الحدودية بميناء طنجة المتوسط التابعة للوزارة ذاتها قامت، على إثر إنذار صادر عن ربان سفينة قادمة من ميناء مرسيليا بفرنسا يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بعد الاشتباه في وجود بق الفراش في مقصورة الطاقم، بتفعيل الإجراءات التي يتم بها العمل في مثل هذه الحالات، حيث دأبت على إجراء تفتيش دقيق لجميع مكونات السفينة وحمولتها والأماكن العامة على متنها”.

وأشارت الوزارة إلى أن “نتيجة التفتيش بينت عدم وجود أية حشرة على متن السفينة، بما في ذلك بق الفراش”.

وكان قبل وصول ملايين السياح لحضور الألعاب الأولمبية العام المقبل تتعامل الحكومة الفرنسية مع الظاهرة المتفاقمة هذه الأيام، بعد ورود تقارير من أنحاء العاصمة باريس عن تزايد أعداد "بق الفراش".