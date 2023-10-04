مناورات الأمن البحري"السيبورد 2023" تجمع المغرب بالجزائر وفرنسا

تأيتي مشاركة المغرب والجزائر وفرنسا جنبا إلى جنب،في سياق التوتر الذي تعرفه العلاقات المغربية مع البلدين، ما يطرح علامات استفهام عن علاقة هذه المناورات بتطور الأزمة الدبلوماسية الحالية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في بيان، عن اختتام تمرين الأمن البحري السيبورد 2023"، بتنظيم مشترك بين ليبيا وإيطاليا، وبمشاركة بحريات دول مبادرة 5+5 دفاع لكل من المغرب، الجزائر، فرنسا، إيطاليا، ليبيا، مالطا، إسبانيا وتونس، قبالة سواحل مدينة اوجوستا الإيطالية في جزيرة صقلية.

تأيتي مشاركة المغرب والجزائر وفرنسا جنبا إلى جنب،في سياق التوتر الذي تعرفه العلاقات المغربية مع البلدين، ما يطرح علامات استفهام عن علاقة هذه المناورات بتطور الأزمة الدبلوماسية الحالية بين كل من المغرب وفرنسا من جهة، والمغرب والجزائر من جهة ثانية.

ويرى خبراء ومختصون، أن المناورات البحرية المذكورة التي تجري بين عدة دول من “دفاع 5+ 5″، هي “مناورات مبرمجة من طرف الاتحاد الأوربي لمحاربة الهجرة السرية والحد من الجريمة العابرة للقارات”.