تصنيف تايمز 2024: جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس تحتل الرتبة الأولى وطنيا للسنة السادسة تواليا

يعتمد التصنيف الدولي على خمس مؤشرات رئيسية هي "التكوين وبيئة البحث وجودة البحث والرؤية بالبعد الدولي، وانتقال المعرفة".

بحسب التصنيف الدولي لـ"تايمز للتعليم العالي – تصنيفات الجامعات العالمية لعام 2024"، احتلت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، الرتبة الأولى بين الجامعات المغربية للسنة السادسة تواليا، ويعتمد التصنيف الدولي على خمس مؤشرات رئيسية هي "التكوين وبيئة البحث وجودة البحث والرؤية بالبعد الدولي، وانتقال المعرفة".

وعرف هذا العام مواجهة تنافسية ص سواء على المستوى الوطني أو الدولي صعبة للغاية، حيث تميزت بشكل خاص بتحديين، الأول يكمن في منهجية جديدة موجهة نحو البحث، بينما تثمل الثاني في العدد المتزايد من الجامعات التي شاركت في هذا التصنيف، إذ يتعلق الأمر ب 1904 جامعات على المستوى الدولي منها 14 جامعة مغربية.

وفي هذا الصدد، تمكنت جامعة سيدي محمد بن عبد الله من الحصول على أفضل درجة في محور "جودة البحث"، مما سمح لها بالحفاظ على مكانتها على المستوى الوطني والدولي، وأبرزت الجامعة أن الحفاظ على هذه المكانة الرائدة هو ثمرة ودليل على التزام جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بمسار التميز وريادتها العلمية والأكاديمية والاعتراف الدولي بأدائها.

وأكدت أن الإقرار الدولي بهذا التصنيف المرموق له وقع إيجابي على مصداقية خدمات ومنتجات الجامعة ، مع قابلية توظيف الحائزين على الجوائز الذين تشهد مهاراتهم وشهادة انفتاح المؤسسة على سياقها الاجتماعي والاقتصادي.

وأشارت جامعة سيدي محمد بن عبد الله إلى أن استراتيجيتها تطمح إلى تعزيز كل ما يمكن أن يجعلها فضاء وحرما جامعي ا ممتاز ا للبحث والابتكار، كما تهدف إلى تنزيل إجراءات واعدة للغاية، لتحفيز ودعم البحث والانفتاح والرؤية الدولية.

يذكر أن نسخة سنة 2024 من هذا التصنيف تميزت بمنهجية جديدة ركزت بشكل عال على البحث العلمي واعتمدت في ذلك على 18 مقياسا بدلا من 13 للإصدارات السابقة.

ويتمثل الهدف الأساس في الكشف في عالم الأبحاث على كل ما يعكس التنوع بشكل متزايد، وتقديم نظرة عامة لمضمون كلمة أفضل في البحث العلمي وتعنيه جامعة رائدة في مجال البحث.