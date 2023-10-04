في أقل من 48 ساعة: العاهل المغربي يستقبل الفوج الثاني من السفراء الأجانب من بينهم السفير الفرنسي

"سفيرالسويد، والنمسا، وأذربيجان، وجنوب السودان، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوكرانيا، وفرنسا، والبرتغال، وبوركينافاسو، والتايلاند، والرأس الأخضر والبرازيل وفنلندا ومورتانيا

استقبل العاهل المغربي محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء، عددا من السفراء الأجانب الذين سيقدمون أوارق اعتمادهم كسفراء أجانب مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة، من بينهم السفير الفرنسي لدى الرباط، يأتي ذلك في أقل من 48 ساعة بعدما استقبل العاهل المغربي، الإثنين المنصرم،14 سفيرا وسفيرة من الأجانب الذين قدموا أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم ب لدى الرباط.

ويتعلق الأمر بكل من: سفير مملكة السويد، وسفيرة جمهورية النمسا، وسفير جمهورية أذربيجان، وسفيرة جمهورية جنوب السودان، والولايات المتحدة الأمريكية، وسفير أوكرانيا، وسفير الجمهورية الفرنسية، وسفير جمهورية البرتغال، وسفير بوركينافاسو، وسفير مملكة التايلاند، وسفير جمهورية الرأس الأخضر، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية، وسفيرة جمهورية فنلندا، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ويأتي الاستقبال المرتقب، تكملة لاستقبا عدد من السفراء الأجانب، الذين يمثلون 14 دولة، وهم: الدانمارك وقطر وجمهورية القمر المتحدة وكولومبيا جيبوتي واليابان وإثيوبيا وألمانيا والبارغواي والصومال والسودان وروسيا الاتحادية وجمهورية بنما وغينيا.