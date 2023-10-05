الجيش الفرنسي: سنبدأ الانسحاب من النيجر "هذا الأسبوع"

وقال المقر العسكري: "سنبدأ عملية فك الارتباط هذا الأسبوع، بشكل جيد وآمن وبالتنسيق مع النيجريين"، وذلك بعد أسبوع من عودة سفير فرنسا إلى نيامي إلى بلاده تحت ضغط الانقلابيين

أعلنت باريس الخميس أن قواتها ستبدأ الانسحاب من النيجر "هذا الأسبوع" على خلفية تدهور العلاقات بين الدولة التي فرضت حتى الأمس وصايتها على البلد الإفريقي والمجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب تموز/يوليو.

وقال المقر العسكري: "سنبدأ عملية فك الارتباط هذا الأسبوع، بشكل جيد وآمن وبالتنسيق مع النيجريين"، وذلك بعد أسبوع من عودة سفير فرنسا إلى نيامي إلى بلاده تحت ضغط من قادة الانقلاب.

طالب المجلس العسكري بالنيجر، نهاية الشهر المنصرم، فرنسا بتحديد موعد رسمي لسحب سفيرها والطاقم الدبلوماسي وبجدول زمني لانسحاب القوات الفرنسية، وقالت المصادر إن المجلس العسكري رفض طلباً من باريس للسماح لطائرة فرنسية بنقل سفيرها، واقترح على فرنسا ترحيل سفيرها عبر الرحلات التجارية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في مقابلة تلفزيونية، تفاعلا مع تقهقر مكانة بلاده في القارة السوداء إن "فرنسا قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر، وسحب قواتها من الدولة الإفريقية في الأشهر الوشيكة"وأضاف أن "فرنسا قررت إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر".