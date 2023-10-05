الجزائر وتونس يعززان العلاقات الدبلوماسية بتوقيع 26 اتفاقية تعاون

جاء الإعلان ختاما لأشغال الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون التي عقدت بالجزائر العاصمة، برئاسة بن عبد الرحمان ونظيره أحمد الحشاني

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن الأربعاء توقيع 26 اتفاقية تعاون مع تونس شملت عدة قطاعات في ما اعتبر "قفزة حقيقية في مسار الشراكة بين البلدين.

جاء الإعلان ختاما لأشغال الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون التي عقدت بالجزائر العاصمة، برئاسة بن عبد الرحمان ونظيره أحمد الحشاني، وفق النشر في الأناضول.

وقال ابن عبد الرحمان: "أعمال الدورة توجت بالتوقيع على 26 اتفاقا ثنائيا في مجالات الطاقة، الصناعة، التجارة، النقل، السياحة والاستثمار والثقافة والرياضة والتكوين المهني وغيرها".

https://twitter.com/i/web/status/1709609721383043152 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

والثلاثاء، قال رئيس الحكومة الجزائري خلال افتتاحه المنتدى الاقتصادي المشترك لرجال الأعمال الجزائريين والتونسيين إن حجم التبادل التجاري خارج قطاع المحروقات بين بلاده وتونس، نما بنسبة 54 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من 2023.

استعادت العلاقات التونسية الجزائرية عافيتها بعدما شابها التوتر على خلفية إشاعات عن انخراط تونس بمساعي التطبيع. الأمر الذي دفع الجزائر وتونس إلى إعلان توافقهما على الصعيد السياسي والدبلوماسي حول القضايا الإقليمية في المنطقة وإعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية، وفق النشر في القدس العربي.