الجزائر وتونس يعززان العلاقات الدبلوماسية بتوقيع 26 اتفاقية تعاون

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن الأربعاء توقيع 26 اتفاقية تعاون مع تونس شملت عدة قطاعات في ما اعتبر "قفزة حقيقية في مسار الشراكة بين البلدين.

جاء الإعلان ختاما لأشغال الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون التي عقدت بالجزائر العاصمة، برئاسة بن عبد الرحمان ونظيره أحمد الحشاني، وفق النشر في الأناضول.

وقال ابن عبد الرحمان: "أعمال الدورة توجت بالتوقيع على 26 اتفاقا ثنائيا في مجالات الطاقة، الصناعة، التجارة، النقل، السياحة والاستثمار والثقافة والرياضة والتكوين المهني وغيرها".