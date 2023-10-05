العاهل المغربي يعين فوزي لقجع رئيسا للجنة كأس العالم 2030

ذكر الديوان الملكي في بيان أن "هذا التعيين يأتي بعد اختيار مجلس الفيفا بالإجماع ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم"

عين العاهل المغربي محمد السادس، مساء اليوم الخميس، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، رئيسا للجنة كأس العالم 2030.

وذكر الديوان الملكي في بيان أن "هذا التعيين يأتي بعد اختيار مجلس الفيفا بالإجماع ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أعلن في بيان، أمس الأربعاء،عن إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة، مع مشاركة المغرب وإسبانيا والمغرب في استضافة بقية مباريات البطولة.

وقال البيان “وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة”.

وفي السياق، أعلن الديوان الملكي بالمغرب في بيان، “أن اللجنة التنفيذية للفيفا قررت بالإجماع اختيار ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم”.

وأضاف البيان أن “هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافًا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة”. وبهذه المناسبة، أعرب العاهل المغربي عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.