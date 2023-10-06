قيادية في البوليساريو تتهم الإعلام الإسباني بـ"تشويه الجغرافيا الدولية، وانتهاك الشرعية الدولية"

نشرة القناة الإإسبانية "TVE"، قد نشرت أمس الخميس، مقطع فيديو بخصوص كأس العالم 2030 التي ستنظمها إسبانيا والبرتغال والمغرب، وظهر في الشريط خريطة المغرب غير مبتورة.

اعربت القيادية في جبهة البوليساريو خديجاتو المختر عن غضبها من نشر القناة الاسبانية الحكومية "TVE"خريطة المغرب كاملة واتهمت القناة الإسبانية على منصة"إكس" بأنها "تشوه الجغرافيا الدولية، وتقدم معلومات مضللة للمشاهدين في الدولة الإسبانية، وتساهم في انتهاك الشرعية الدولية".

https://twitter.com/i/web/status/1710035009967681846 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

واشارت خديجاتو المختر، إلى أن "ما قامت به القناة الاسبانية أثار سخط المناضلين والمتعاطفين مع القضية الصحراوية".

وكانت القناة الاسبانية الحكومية "TVE"، قد نشرت أمس الخميس، مقطع فيديو بخصوص نهائيات كأس العالم 2030 التي ستنظمها إسبانيا والبرتغال والمغرب، وظهر في الشريط خريطة المغرب غير مبتورة.

وكانت للحكومة الإسبانية، قد أعلنت خلال مارس/أذار من العام المنصرم،عن دعمها الكامل لموقف المغرب في قضية الصحراء، معتبرة أن "مبادرة الحكم الذاتي المُقَدمة في 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع".