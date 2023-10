قيادية في البوليساريو تتهم الإعلام الإسباني بـ"تشويه الجغرافيا الدولية، وانتهاك الشرعية الدولية"

اعربت القيادية في جبهة البوليساريو خديجاتو المختر عن غضبها من نشر القناة الاسبانية الحكومية "TVE"خريطة المغرب كاملة واتهمت القناة الإسبانية على منصة"إكس" بأنها "تشوه الجغرافيا الدولية، وتقدم معلومات مضللة للمشاهدين في الدولة الإسبانية، وتساهم في انتهاك الشرعية الدولية".

