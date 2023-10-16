بسبب الحرب في إسرائيل: مكتب الإتصال المغربي لدى إسرائيل يجلي أسر موظفيه إلى المغرب

ذكرت مصادر مقربة لـ i24NEWS أن مكتب الإتصال المغربي لدى إسرائيل، أجلى أسر موظفيه إلى المغرب، وابقى على الموظفينفي المكتب، يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب في إسرائيل إلى أجل غير معلوم

ذكرت مصادر مقربة لـ i24NEWS أن مكتب الإتصال المغربي لدى إسرائيل، أجلى أسر موظفيه إلى المغرب، وابقى على الموظفين في المكتب، يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب في إسرائيل لليوم العاشر على التوالي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن ارتفاع أعداد أسراه المحتجزين في قطاع غزة إلى 199، وأن 291 بين جندي وضابط قتلوا في عملية "طوفان الأقصى" في ما بلغ العدد الكلي للقتلى الإسرائيليين أزيد من 1400 قتيل وأكثر من 3968 إصابة.

ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 2750 قتيلا ونحو 9700 جريح في غزة، بالإضافة إلى 58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية.