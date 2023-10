مصرع 35 شخصا في حادث طرق مأساوي بين حافلة ركاب وعدد من السيارات في مصر

أدى حادث طرق في مصر إلى مصرع 35 شخصا وأصيب العشرات صباح السبت على طريق القاهرة-الإسكندرية، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية.

ووفقا للصحيفة فقد وقع "تصادم مروع على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من مدينة وادي النطرون .. أسفر عن مصرع 35 شخصا، منهم 18 على الأقل متفحمون، وإصابة أكثر من 53 آخرين".