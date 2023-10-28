مصرع 35 شخصا في حادث طرق مأساوي بين حافلة ركاب وعدد من السيارات في مصر

وفقا لصحيفة الأهرام فقد وقع "تصادم مروع على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من مدينة وادي النطرون .. أسفر عن مصرع 35 شخصا، منهم 18 على الأقل متفحمون، وإصابة أكثر من 53 آخرين"

أدى حادث طرق في مصر إلى مصرع 35 شخصا وأصيب العشرات صباح السبت على طريق القاهرة-الإسكندرية، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية.

ووفقا للصحيفة فقد وقع "تصادم مروع على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من مدينة وادي النطرون .. أسفر عن مصرع 35 شخصا، منهم 18 على الأقل متفحمون، وإصابة أكثر من 53 آخرين".

https://twitter.com/i/web/status/1718194608167850222 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأظهرت مقاطع فيديو للحادث تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة لاندلاع النيران في عدد من السيارات وتفحم حافلة، وسط صرخات استغاثة وهرولة المارة لمحاولة إطفاء النيران وتقديم المساعدة للمصابين.

وقامت وزارة الصحة المصرية بـ "الدفع بـ 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري".

وتشكل السرعة العامل الأبرز في حوادث السير التي تودي بالآلاف سنويا في مصر، حيث يعيش أكثر من 105 ملايين نسمة، لكن يبقى أيضا لعدم الالتزام بقوانين المرور أو سوء حالة الطرق دور فاعل في هذه المآسي.