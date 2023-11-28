الجزائر : قائد الجيش يبحث مكافحة الإرهاب مع قادة جيوش النيجر ومالي وموريتانيا

ووصف شنقريحة هذا الاجتماع العسكري والإقليمي "بالحدث الهام الذي سيسمح بإجراء التقييم الموضوعي والعملياتي للتحديات الأمنية التي تواجهها منطقتنا

قام قائد الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة بتجديد التزام الجيش مواصلة مكافحة الإرهاب، مع جيوش كل من النيجر ومالي وموريتانيا بالإضافة إلى التنسيق الميداني ضمن لجنة الأركان العملياتية المشتركة، وذلك لصد أية تهديدات تمسّ أمن المنطقة.

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وقال قائد الجيش الجزائري خلال اجتماع رفقة قادة جيوش دول الساحل الثلاث، اليوم في الجزائر: "أجدد التزام وتصميم الجيش الوطني الشعبي على المثابرة في مكافحة الإرهاب والجرائم ذات الصلة بدون هوادة، وتنسيق جهوده مع شركائه في آلية التعاون الأمني هذه".

وتابع شنقريحة بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، أنه "خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتوحيد جهودنا وتنسيق تدخلاتنا، كلٌّ في ما يخصه، في مجال مسؤوليته، مع إمكانية دعم بعضنا البعض، حسب الوسائل المتاحة، من أجل حماية مجالنا الجغرافي وتعزيز الأمن الوطني لبلداننا".

ووصف شنقريحة هذا الاجتماع العسكري والإقليمي "بالحدث الهام الذي سيسمح بإجراء التقييم الموضوعي والعملياتي للتحديات الأمنية التي تواجهها منطقتنا، وتنسيق الجهود بكل فعالية والتزام، حتى يتسنى لنا اتخاذ القرارات اللازمة لبلوغ الأهداف الأمنية المسطرة من طرف بلداننا".

وأشار إلى أن لجنة الأركان العملياتية المشتركة، توفر "آلية هامة للتعاون الأمني، في مجال تقييم وتبادل وتوجيه الخطوات اللازمة".

ويأتي هذا الاجتماع العسكري في ظل توترات حادة تشهدها منطقة الساحل، حيث ما زالت تداعيات الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس محمد بازوم في النيجر بداية شهر أغسطس/آب الماضى مستمرة