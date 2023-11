الجزائر : قائد الجيش يبحث مكافحة الإرهاب مع قادة جيوش النيجر ومالي وموريتانيا

قام قائد الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة بتجديد التزام الجيش مواصلة مكافحة الإرهاب، مع جيوش كل من النيجر ومالي وموريتانيا بالإضافة إلى التنسيق الميداني ضمن لجنة الأركان العملياتية المشتركة، وذلك لصد أية تهديدات تمسّ أمن المنطقة.

