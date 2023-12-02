بعد تدخل تركيا: ليبيا تفرج عن أربعة نشطاء حمساويين مدانين بتهريب أسلحة ويقضون عقوبات بالسجن

وكان الأربعة ادينوا في عام 2019 بتهمة التجسس وتهريب الأسلحة وحكم عليهم بالسجن الفعلي لفترات تتراوح من 17 حتى 22 عاما

أفادت وسائل إعلامية في ليبيا اليوم أن السلطات في طرابلس أفرجت عن أربعة نشطاء حمساويين اتهموا بتهريب وسائل قتالية الى قطاع غزة بعد تدخل تركيا، ووفقا للتقارير تم نقل الأربعة بعد الإفراج عنهم بواسطة طائرة خاصة الى إسطنبول.

Courtesy أعضاء حماس الذين أفرجت عنهم ليبيا في طريقهم إلى تركيا في 1 ديسمبر 2023

اعتقل الأربعة في طرابلس عام 2016 بتهمة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة والتجسس وحكم عليهم في عام 2019 بعقوبات بالسجن الفعلي تتراوح ما بين 17 حتى 22 عاما، الأربعة هم عبد القادر الأشقر الذي كان يمتلك شركة للمعدات التكنلوجية في العاصمة الليبية طرابلس ونجله براء، بالإضافة الى مؤيد جمال عابد ونسيب محمد شبير، جميعهم عملوا بنفس الشركة التي امتلكها الأشقر.

ولم يصدر أي إعلان رسمي عن إطلاق سراحهم، لكن ورد أنه تم إطلاق سراحهم من مركز احتجاز معيتيقة وسط العاصمة طرابلس. وبعد الإفراج، أفادت التقارير أنهم غادروا إلى تركيا ومن هناك واصلوا طريقهم إلى قطر، والمعروف أنها تستضيف العديد من نشطاء حماس بما يشمل أعضاء كبار في المكتب السياسي للحركة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للسجناء المفرج عنهم - وهم جالسون في طائرة خاصة في طريقهم من ليبيا، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت في طريقهم إلى تركيا أو قطر.