بعد ضجة قرار منعه من السفر لقطر: القيادي الجزائري عبد الرزاق مقري يعبر عن رغبته بالترشح للانتخابات الرئاسية

عبر القيادي السابق لحركة "حمس" (حركة مجتمع السلم) الجزائرية عبد الرزاق مقري (63 عاما) خلال مقابلة تلفزيونية عن رغبته "في الترشح للانتخابات الرئاسية لكون هذا حق من حقوقه نظرا لكونه في العمل السياسي منذ نصف قرن" الا أنه لم يعلن عن ترشحه لكون مثل هذا القرار يتخذ فقط من خلال المجلس الموسع للحزب".

