البوليساريو تتوعد المغرب باستهداف سباق السيارات "رالي داكار- موناكو" الذي يعبر الصحراء

طالبت البوليساريو في بيان بعدم تنظيم السباق على الصحراء وهدد قائلة بأنها "تحتفظ بالحق في استخدام جميع الوسائل المشروعة والرد بحزم على أي أعمال ترمي إلى المساس بسيادتها"

عادت جبهة البوليساريو، لتتوعد المغرب من خلال استهداف سباق "رالي داكار- موناكو" الذي يعبر الصحراء المغربية، في دورة التي تنطلق من 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري ويستمر إلى غاية منتصف يناير/كانون الثاني الوشيك، وطالبت في بيان بعدم تنظيم السباق على الصحراء وقالت"تحتفظ بالحق في استخدام جميع الوسائل المشروعة والرد بحزم على أي أعمال ترمي إلى المساس بسيادتها وسلامتها الإقليمية"، مشيرة إلى أن المنطقة هي "في حالة حرب".

وكانت البوليساريو قد أطلقت خلال العامين المنصرمين تهديدات بالقيام بأعمال عسكرية لإيقاف تنظيم السباق، إلا أنه لم تقم بأي شيء ومر السباق في أجواء عادية، وقد عبر المشاركون معبر الكركرات تحت الحماية الامنية المغربية دون تسجيل أي استهداف من طرف الجبهة.

واعتبر الكثير من المهتمين بقضية الصحراء، أن تنظيم مثل هذا السباق الدولي الذي يستقطب أنظار العالم والصحافة الدولية، لا يخدم "البروباغندا" الإعلامية التي تشنها البوليساريو في السنوات الأخيرة، في محاولة لجذب أنظار العالم إلى ما تصفه بـ"الحرب في الصحراء".

ويتوقع المهتمون بقضية الصحراء، أن فعاليات سباق هذه السنة سيمر بشكل عادي، وهو ما يؤكد أن المنطقة الصحراوية المغربية تعيش في عمومها أجواء طبيعية بدون أي مؤشرات عن وجود حرب، وما تتحدث عنه البوليساريو هو مجرد بعض المواجهات التي تقع خلف الجدار الأمني في الصحراء في مسافة بعيدة جدا عن الطريق التي يتم تنظيم فيه السباق الدولي "رالي داكار موناكو".

وفي السياق وقع العاهل المغربي محمد السادس ورئيس الامارات محمد بن زايد آل نهيان، أمس الإثنين، على اتفاقيات بموجبها تمول الإمارات مشاريع ضخمة في الصحراء من بينها مطار وميناء الداخلة، ومن بين المشاريع الكبرى التي يعمل المغرب على تغيير من خلالها وجه أقاليمه الجنوبية هناك تطوير مطار الداخلة (Dakhla Hub)، وكذا ميناء الداخلة الأطلسي، وتهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة "Dakhla Gateway to Africa" وتطوير ساحل جهتي الداخلة وطرفاية، ووتمويل مشاريع الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهي المشاريع التي ستقوم الإمارات بتمويل جزء مهم منها، مع تطوير مطارات الدار البيضاء، ومراكش، والناظور.عاجل مستشار الأمن القومي الأميركي للعربية: البنتاغون وإسرائيل على تواصل حول العمليات العسكرية