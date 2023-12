الإعلام الجزائري: "الاتفاقيات المغربية الإماراتية تستهدف الاقتصاد الجزائري وجبهة البوليساريو"

اتهمت صحيفة "الجزائر اليوم"، المغرب بإقحام الإمارات "في أتون حربه ضد جيش التحرير الصحراوي، وذلك بتوقيعه لمذكرات تفاهم واتفاقيات، على هامش قمة المناخ، بين قادة البلدين، تحمل في طياتها إمكانية استثمارات إماراتية على الأراضي الصحراوية، وهو ما سيزيد حتما من إيقاد نار الحرب المشتعلة في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتي أصبحت هدفا لقوات جيش التحرير الصحراوي".

ومن جهتها اتهمت صحيفة "أوراس" المغرب بمحاولة "خطف أكبر مشروع اقتصادي من الجزائر"، وقالت إن الملك محمد السادس، أبرم خلال الزيارة التي قادته إلى أبو ظبي، 12 مذكرة تفاهم، من بينها "مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب ـ نيجيريا "، وتابعت أن "المغرب يحاول من خلال أنبوب الغاز المغربي النيجيري، منافسة الجزائر وقطع الطريق أمام أنبوب الغاز العابر للصحراء".