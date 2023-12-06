الإعلام الجزائري: "الاتفاقيات المغربية الإماراتية تستهدف الاقتصاد الجزائري وجبهة البوليساريو"

همت صحيفة "أوراس" المغرب بمحاولة "خطف أكبر مشروع اقتصادي من الجزائر"، وقالت إن الملك محمد السادس، أبرم خلال الزيارة التي قادته إلى أبو ظبي، 12 مذكرة تفاهم، من بينها "مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية

اتهمت صحيفة "الجزائر اليوم"، المغرب بإقحام الإمارات "في أتون حربه ضد جيش التحرير الصحراوي، وذلك بتوقيعه لمذكرات تفاهم واتفاقيات، على هامش قمة المناخ، بين قادة البلدين، تحمل في طياتها إمكانية استثمارات إماراتية على الأراضي الصحراوية، وهو ما سيزيد حتما من إيقاد نار الحرب المشتعلة في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتي أصبحت هدفا لقوات جيش التحرير الصحراوي".

ومن جهتها اتهمت صحيفة "أوراس" المغرب بمحاولة "خطف أكبر مشروع اقتصادي من الجزائر"، وقالت إن الملك محمد السادس، أبرم خلال الزيارة التي قادته إلى أبو ظبي، 12 مذكرة تفاهم، من بينها "مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب ـ نيجيريا "، وتابعت أن "المغرب يحاول من خلال أنبوب الغاز المغربي النيجيري، منافسة الجزائر وقطع الطريق أمام أنبوب الغاز العابر للصحراء".

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واشارت الصحيفة إلى أن "الاستثمارات الإماراتية لن تفي بالغرض لإنجاز المشروع الذي يراهن عليه المغرب، بحيث أن الأنبوب الذي تقترحه يمرّ عبر 14 دولة ويستغرق أزيد من عشرين سنة لإنجازه كما يكلّف 25 مليار دولار".

وكان العاهل المغربي محمد السادس ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، قد وقعا، الإثنين المنصرم، على اتفاقيات بموجبها تمول الإمارات مشاريع ضخمة في الصحراء من بينها مطار وميناء الداخلة، ومن بين المشاريع الكبرى التي يعمل المغرب على تغيير من خلالها وجه أقاليمه الجنوبية هناك تطوير مطار الداخلة (Dakhla Hub)، وكذا ميناء الداخلة الأطلسي، وتهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة "Dakhla Gateway to Africa" وتطوير ساحل جهتي الداخلة وطرفاية، ووتمويل مشاريع الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهي المشاريع التي ستقوم الإمارات بتمويل جزء مهم منها، مع تطوير مطارات الدار البيضاء، ومراكش، والناظور.عاجل مستشار الأمن القومي الأميركي للعربية: البنتاغون وإسرائيل على تواصل حول العمليات العسكرية

يذكر أن الجزائر تهدف إلى منافسة المشروع المغربي لنقل الغاز النيجيري، بمشروع مماثل لنقل الغاز عبر النيجر، غير أن الاضطرابات التي يشهدها هذا البلد وانتشار الجماعات المسلحة به تجعل المشروع الذي بدأ الحديث عنه قبل عقود من الزمن بعيدا عن التحقق.