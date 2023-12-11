الخارجية الأمريكية: "واشنطن تدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، وتعرب عن "قلق" من التصعيد الذي تمارسه البوليساريو

جوشوا هاريس:“العودة إلى الأعمال العسكرية أصبحت، منذ وقف إطلاق النار عام 2020، مثيرة للقلق وتزيد من تعقيد الوضع وتشعر حكومتي بقلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية التي تبعدنا أكثر العملية السياسية”.

قال نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية جوشوا هاريس، إن"واشنطن تدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء"، وأعربت عن“قلقها” من التصعيد الذي تمارسه جبهة البوليساريو منذ إعلانها وقف إطلاق النار؛ بعد تحرير معبر الكركرات من قبل القوات المسلحة الملكية عام 2020.

جاءت تصريحات جوشوا هاريس في مقابلة له مع وسائل إعلام جزائرية، مشددا، وفق المصدر ذاته، على أن “العودة إلى الأعمال العسكرية أصبحت، منذ وقف إطلاق النار عام 2020، مثيرة للقلق وتزيد من تعقيد الوضع وتشعر حكومتي بقلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية التي تبعدنا أكثر العملية السياسية”.

واعترف هاريس بأن الجهود الأممية التي قادها المبعوثون السابقون “لم تكن ناجحة إلى حدود اللحظة"، موضحا أن “أمريكا جادة في استخدام نفوذها من أجل تمكين الأمم المتحدة في التوصل إلى حل”؛ ما يؤشر على “تخلي أمريكا عن حلحلة الأزمة في القاعات المفتوحة، والتوجه إلى نظيرتها المغلقة”.

وفي شق تجديد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كان لافتا أن هاريس أكد على “واقعية وجدية” هذا المقترح، باعتباره حلا ممكنا لـ”تلبية تطلعات الساكنة”، كاشفا أن “عودته إلى الجزائر بهدف بحث خطوات عملية لإنجاح العملية السياسية للأمم المتحدة”، ا

وفي جوابه عن سؤال “الانفصال أو الحكم الذاتي، أم بحث حل ثالث”، أكد المسؤول الأمريكي أن “الأمر يتطلب الإبداع والبراغماتية، والواقعية”.