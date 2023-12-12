البنين تدرس فتح قنصلية بمدينة العيون، وتجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء

البنين تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها الحل الوحيد الواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، وسيكون لها حضور قنصلي بمدينة العيون بالصحراء المغربية

جدد وزير خارجية البنين، أولوشيغون أدجادي بكاري، لنظيره المغربي ناصر بوريطة دعم بلاده "للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها الحل الوحيد الواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء"، وقال إنه يدفع في إطار مراجعة الخريطة الدبلوماسية والقنصلية "في اتجاه أن يكون للبنين حضور قنصلي بمدينة العيون بالصحراء المغربية"، كما أبدى عزمه "القيام بزيارة إلى مدينة الداخلة للوقوف خصوصا على الازدهار الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه هذه المنطقة، وإبرام شراكات في عين المكان".

وسيستفيد المواطنون البنينيون انطلاقا من فاتح يناير/كانون الثاني 2024 من تسهيلة التأشيرة الالكترونية، التي تم إرساؤها منذ عام2023 مع البلدان الشقيقة والصديقة للمملكة.

جاء تصريحات بكاري خلال مكالمة هاتفية مع بوريطة، اليوم الثلاثاء، حيث أكدا الوزيران "أهمية العلاقات بين البلدين، القائمة على إرادة كل من العاهل المغربي محمد السادس، والرئيس باتريس تالون"وجدد الوزيران التأكيد على "أهمية التضامن الفعال والشراكة المفيدة للطرفين كأساس للعلاقات الثنائية".

واتفق الوزيران على عقد الاجتماع المقبل للجنة المختلطة المغربية – البنينية للتعاون بكوتونو، مطلع عام 2024.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن "الوزيرين عبرا، في هذا الإطار، عن ارتياحهما للإعداد الجيد للاجتماع السابع لهذه اللجنة، والذي تميز، على الخصوص، بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات ومذكرات تفاهم في العديد من مجالات التعاون، مما يعكس رغبة البلدين في إضفاء دينامية جديدة على العلاقات الممتازة التي تربطهما"

من جهته، أطلع بوريطة نظيره البنيني، في معرض تأكيده على أهمية البعد الإنساني، على قرار برفع عدد المنح المخصصة لتكوين أطر من البنين في المغرب. كما أحاطه علما بأن المغرب سيدرس، في إطار تسهيل حرية تنقل الأشخاص بين البلدين، وبكل ما يلزم من اهتمام، إعفاء رعايا البنين الحاملين لجوازات سفر عادية من التأشيرة.