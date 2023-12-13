الإذاعة الجزائرية تتهم الإمارات بتمويل المغرب لـ"نشر الأخبار الكاذبة والدعاية المغرضة بهدف خلق جو مشحون في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل"

اتهمت الإذاعة الجزائرية "المغرب والإمارات والكيان الإسرائيلي" بتهديد السلام في العالم، وتابعت أن "ميزانية 15 مليون أورو سيتم استغلالها لشراء أسهم في بعض وسائل الإعلام في فرنسا وإفريقيا".

قالت "الإذاعة الجزائرية" عبر موقعها الرسمي إن "الإمارات منحت 15 مليون أورو للمغرب من أجل إطلاق حملة إعلامية وحملات على منصات التواصل الإجتماعي، ونشر الأخبار الكاذبة والدعاية المغرضة بهدف خلق جو مشحون في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل".

وأشارت الإذاعة إلى أنه "هناك محور يتألف من الكيان الإسرائيلي- الإمارات-المغرب، يعمل على إطلاق حملة تستهدف كل من دولتي مالي والنيجر لتسويق لفكرة أن الجزائر تمول ضرب استقرارهما"، واتهمت الإذاعة "المغرب والإمارات والكيان الإسرائيلي" بتهديد السلام في العالم، وتابعت أن "ميزانية 15 مليون أورو سيتم استغلالها لشراء أسهم في بعض وسائل الإعلام في فرنسا وإفريقيا".

https://twitter.com/i/web/status/1731797537340703207 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد اتهمت المغرب بمحاولة "خطف أكبر مشروع اقتصادي من الجزائر، من خلال توقيع 12 مذكرة تفاهم مع الإمارات، من بينها مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب ـ نيجيريا" كما اتهمت وسائل الإعلام الجزائرية المغرب بإقحام الإمارات "في أتون حربه ضد جيش التحرير الصحراوي، وذلك بتوقيعه لمذكرات تفاهم واتفاقيات، على هامش قمة المناخ، بين قادة البلدين، تحمل في طياتها إمكانية استثمارات إماراتية على الأراضي الصحراوية، وهو ما سيزيد حتما من إيقاد نار الحرب المشتعلة في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتي أصبحت هدفا لقوات جيش التحرير الصحراوي".