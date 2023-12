الإذاعة الجزائرية تتهم الإمارات بتمويل المغرب لـ"نشر الأخبار الكاذبة والدعاية المغرضة بهدف خلق جو مشحون في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل"

قالت "الإذاعة الجزائرية" عبر موقعها الرسمي إن "الإمارات منحت 15 مليون أورو للمغرب من أجل إطلاق حملة إعلامية وحملات على منصات التواصل الإجتماعي، ونشر الأخبار الكاذبة والدعاية المغرضة بهدف خلق جو مشحون في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل".

وأشارت الإذاعة إلى أنه "هناك محور يتألف من الكيان الإسرائيلي- الإمارات-المغرب، يعمل على إطلاق حملة تستهدف كل من دولتي مالي والنيجر لتسويق لفكرة أن الجزائر تمول ضرب استقرارهما"، واتهمت الإذاعة "المغرب والإمارات والكيان الإسرائيلي" بتهديد السلام في العالم، وتابعت أن "ميزانية 15 مليون أورو سيتم استغلالها لشراء أسهم في بعض وسائل الإعلام في فرنسا وإفريقيا".