نيكولا ساركوزي: "أنا مقتنع بمغربية الصحراء، والحكم الذاتي ذي مصداقية وهو الحل الذي تقدم به المغرب"

نيكولا ساركوزي:"فرنسا كانت في عهدي في الطليعة في ما يتعلق بقضية الصحراء. ولطالما اعتبرت أنه لا يوجد سوى حل واحد ذي مصداقية، وهو الحل الذي تقدم به المغرب"

قال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الأربعاء، بالرباط "أنا مقتنع بمغربية الصحراء. وهو الموقف الذي دافعت عنه دائما: موقف الانفتاح والتنمية"،مشيرا إلى أن "فرنسا كانت في عهدي في الطليعة في ما يتعلق بقضية الصحراء. ولطالما اعتبرت أنه لا يوجد سوى حل واحد ذي مصداقية، وهو الحل الذي تقدم به المغرب"،وأعرب عن أمله في أن تتمكن أوروبا من بلوغ هذه الحقيقة تماما مثلما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ساركوزي إن "المغرب نجح في ولوج العالم الحديث دون أن يقطع مع نمط حياته وتقاليده وعالمه الخاص. ولسنا بحاجة لنشرح أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية للمغاربة"وتابع "لقد دافعت عن هذه الفكرة في عهد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وأيضا في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، معتبرا أن "كل هذا الوقت المهدور يساهم في تفاقم حالة عدم الاستقرار واللايقين".

وأشار ساركوزي إلى أن "المغرب تمكن من بناء اقتصاد مرن واستقرار مستدام، مع التموقع كدولة مؤثرة على المستوى القاري"

واعتبر أن "قوة المغرب تكمن في ذكائه في التوفيق بين الهوية والحداثة"، موضحا أن الأمر يتعلق بـ"دولة تحترم ثقافتها وتاريخها، وتعانق الحداثة في الوقت نفسه. وإذا كان هناك مكان تحتل فيه قضية الهوية مكانة مركزية فإنه هنا: إنها (دولة المغرب) تمثل انفتاحا وليس انغلاقا".

جاءت تصريحات نيكولا ساركوزي خلال حفل خصص لتقديم الكتاب الأخير لنيكولا ساركوزي الصادر تحت عنوان "زمن المعارك"، وحضره على الخصوص، مستشار الملك، أندري أزولاي، وسفير فرنسا لدى المغرب، كريستوف لوكورتييه، والعديد من الشخصيات المرموقة من عالم السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والثقافة.