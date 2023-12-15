هل يستأنف المغرب وفرنسا علاقاتهما من جديد؟ "يتفقان على أهمية الارتقاء بالتعاون الأمني والاستخباراتي، وتوسيع نطاق المساعدة التقنية والتعاون العملياتي"

الطرفان ناقشا خلالهما "تقييم التعاون الاستخباراتي والأمني بين المغربي وفرنسا، وتدارسا كذلك آليات التنسيق العملياتي في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك"

في بادرة لإستئناف العلاقات بين المغرب وفرنسا، استقبل المديرالعام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، بمدينة الرباط، المدير العام للأمن الداخلي بالجمهورية الفرنسية نيكولا لورنر، ناقشا خلالهما "تقييم التعاون الاستخباراتي والأمني بين المغربي وفرنسا، وتدارسا كذلك آليات التنسيق العملياتي في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك"

وأفادت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، في بيان، بأن الطرفين عقدا جلستي عمل، الأولى زوال أمس الخميس والثانية صباح اليوم الجمعة، واتفقا من ضمن أمور أخرى على "تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز الأمن المشترك، ومواجهة كل التهديدات والمخاطر المحدقة بالبلدين"

ويندرج هذا اللقاء في سياق انخراط المملكة المغربية في تعزيز علاقات التعاون الدولي، في مختلف المجالات الأمنية والاستخباراتية، باعتبارها شريكا جديا وموثوقا فيه في عمليات حفظ الأمن والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي.