تأتي هذه الشكوك التي زكتها مشاركات سابقة لوفد عسكري مصري إلى جانب وفد من البوليساريو في “تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا”، الذي احتضنته الجزائر أواخر الشهر المنصرم

أعلنت جبهة البوليساريو عن مشاركة وفد عنها ضمن بعثة أوفدتها مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى القاهرة من أجل مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت في الفترة ما بين الـ 10 والـ 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في خطوة دفعت الكثيرين إلى التشكيك في حقيقة المواقف المصرية من الصحراء المغربية.

تأتي هذه الشكوك التي زكتها مشاركات سابقة لوفد عسكري مصري إلى جانب وفد من البوليساريو في “تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا”، الذي احتضنته الجزائر أواخر الشهر المنصرم، وقبلها اجتماع عسكري مماثل في إطار منظمة “قدرة شمال إفريقيا” التابعة للاتحاد الإفريقي، في ماي/ايار المنصرم، في وقت غابت فيه كل من موريتانيا وتونس عن هذه الاجتماعات رغم عضويتها في المنظمة سالفة الذكر؛ وهو ما أثار عددا من التكهنات حول الموقف المصري ومدى وعي قيادة هذا البلد بالمحاولات الرامية إلى توريطها في هذا النزاع المفتعل، خاصة أن السفير المصري لدى المغرب أكد في وقت سابق أن “القاهرة لا تعترف بالجمهورية الصحراوية ولا تقيم أية علاقات معها”.

ولتوضيح حقيقة هذا الموقف، اتصلت جريدة "هسبريس" بالسفارة المصرية لدى الرباط التي رفضت التعليق حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري،، سيحل في الـ19 من ديسمبر/كانون الأول الجاري في المغرب للمشاركة في أشغال الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي الذي ستحتضنه مدينة مراكش، إذ من المرجح أن يعقد المسؤول المصري مباحثات مع نظيره للمغربي لمناقشة مجموعة من القضايا أبرزها الموقف الرسمي للقاهرة من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وخلافا لما دأب عليه العرف وشبه الإجماع العربيين الداعمين للوحدة الترابية للمملكة المغربية والذي ترفض معه العديد من الدول الصديقة للرباط الجلوس مع جبهة البوليساريو على طاولة واحدة في أي اجتماعات أو ملتقيات؛ يبدو أن مصر لا تجد أي حرج في الجلوس جنب إلى جنب مع البوليساريو والمشاركة معها في تدريبات عسكرية، بل وحتى قبول حضور ممثلين عنها لمراقبة استحقاقاتها الانتخابية، وهذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية القاهرة في علاقتها مع الرباط؟، أم أن الأمر يتجه إلى منحى أعمق من مشاركة البوليساريو في مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر.