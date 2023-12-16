البوليساريو تستهدف أوسرد بمقذوفات متفجرة في الصحراء وتتوعد بحمل السلاح ضد المغرب”نعد لكم”

سقطت المقذوفات في منطقة خالية من السكان، على بعد 5 أو 6 كيلومترات فقط من الجدار الرملي، في ما توعدت الجبهة المغرب بفيديو عنونته بـ "تعد لكم" وتوعدت بحمل الصلاح من جديد.

استهدفت جبهة البوليساريو، أمس الجمعة، إقليم أوسرد، بجهة الداخلة وادي الذهب في الصحراء المغربية، بأربعة مقذوفات ولم يسفر عن أي إصابات بين السكان المدنيين، إذ سقطت المقذوفات في منطقة خالية من السكان، على بعد 5 أو 6 كيلومترات فقط من الجدار الرملي، في ما توعدت الجبهة المغرب بفيديو عنونته بـ "تعد لكم" وتوعدت بحمل الصلاح من جديد.

واعترفت إحدى وسائل الإعلام التابعة للبوليساريو بأن الهجوم "تم تنفيذه بالصواريخ، مشيرة إلى أن "العملية جرت بعد ساعات قليلة من قيام قوات الاحتلال المغربي بإخطار الرعاة الصحراويين بمغادرة منطقة أوسرد اعتبارا من 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري لإفساح المجال أمام تنظيم مناورات عمليات عسكرية واسعة النطاق بهذه المنطقة".

وفيس السياق نشرت البوليساريو، مقاطع فيديو، توثق لما أسمته بتخرج دفعو عسكرية جديدة، معنونة الفيديوهات ب”نعد لكم”.

الرسالة التهديدية المباشرة للمغرب، سبقت الهجوم الذي نفذته الجبهة، أمس الجمعة، على إقليم أوسرد.

الرساىل التهديدية لم تكن هي وحدها الغاية من نشر الجبهة للصور والفيديوهات، بل حتى ملامح العسكريين الذين تدربهم البوليساريو لحمل السلاح ضد المغرب، حيث ظهرت ملامح شباب من إفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت الجبهة إنها "نظمت يموم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري حفل تخرج دفعة عسكرية جديدة من مدرسة الولي ، حيث ظهر بالمقاطع المصورة عناصر من مرتزقة أفارقة تم استقدامهم من دول افريقيا جنوب الصحراء لتدعيم الجبهة .

وكانت تقارير الامم المتحدة، قد دقت غير ما مرة ناقوس الخطر بشأن عمليات التجنيد التي ترعاها الجزائر في مخيمات تندوف، والتي تساهم في زيادة نسب حمل السلاح في صفوف الأطفال والشباب الذين تعرضوا "لاستغلال بشع" من قبل الجبهة.

وكانت جبهة البوليساريو، قد توعد المغرب من خلال استهداف سباق "رالي داكار- موناكو" الذي يعبر الصحراء المغربية، في دورة التي تنطلق من 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري ويستمر إلى غاية منتصف يناير/كانون الثاني الوشيك، وطالبت في بيان بعدم تنظيم السباق على الصحراء وقالت"تحتفظ بالحق في استخدام جميع الوسائل المشروعة والرد بحزم على أي أعمال ترمي إلى المساس بسيادتها وسلامتها الإقليمية"، مشيرة إلى أن المنطقة هي "في حالة حرب".