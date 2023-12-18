English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

مسلحون يستهدفون سفينة قرب جيبوتي

i24NEWS
دقيقة 1
عاجل
i24newsعاجل

وفقا لتقرير بريطاني خمسة قوارب استقلها مسلحون استهدفت السفينة

أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية اليوم أن خمسة قوارب صغيرة على متنها مسلحون اقتربت من سفينة شمال غرب جيبوتي. 

وافيد ان السفينة كانت على مسافة 63 ميلا بحريا شمال غرب جيبوتي،وذكرت الهيئة أنه تم التصدي للهجوم من قبل قوات التحالف.  

https://twitter.com/i/web/status/1736778598936096832

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

يتبع ... 

 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق