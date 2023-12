مسلحون يستهدفون سفينة قرب جيبوتي

أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية اليوم أن خمسة قوارب صغيرة على متنها مسلحون اقتربت من سفينة شمال غرب جيبوتي.

وافيد ان السفينة كانت على مسافة 63 ميلا بحريا شمال غرب جيبوتي،وذكرت الهيئة أنه تم التصدي للهجوم من قبل قوات التحالف.