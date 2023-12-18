مسلحون يستهدفون سفينة قرب جيبوتي

وفقا لتقرير بريطاني خمسة قوارب استقلها مسلحون استهدفت السفينة

أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية اليوم أن خمسة قوارب صغيرة على متنها مسلحون اقتربت من سفينة شمال غرب جيبوتي.

وافيد ان السفينة كانت على مسافة 63 ميلا بحريا شمال غرب جيبوتي،وذكرت الهيئة أنه تم التصدي للهجوم من قبل قوات التحالف.

https://twitter.com/i/web/status/1736778598936096832 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

يتبع ...