السودان: الدعم السريع يسيطر على مقر رئاسة حكومة ولاية الجزيرة بوسط البلاد

قوات "الدعم السريع سيطر على مقر رئاسة حكومة ولاية الجزيرة بوسط البلاد" واشار إلى أن القوات دخلت ود مدني، و300 ألف سوداني فروا من المدينة وسط تقارير عن عمليات نهب"

ذكرت تقارير محلية من السودان، أن قوات "الدعم السريع سيطر على مقر رئاسة حكومة ولاية الجزيرة بوسط البلاد" واشارت إلى أن القوات دخلت ود مدني"، في ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة عن "فرار ما لا يقل عن 300 ألف شخص من ولاية الجزيرة السودانية في الأيام الأربعة المنصرمة، جراء الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".

واشارت "اليونيسف" إلى أن"مدينة ود مدني بالسودان تستقبل مئات الآلاف من النازحين ونعمل على دعم المتضررين"

ومن جهتها أكدت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه "لا يجب على الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع السعي للعب دور في الحكم في مرحلة ما بعد الصراع في السودان". وحثت السفارة الأميركية في بيانها بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة السودانية كلا من الجيش السوداني والدعم السريع على إنهاء القتال والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والاضطلاع بواجباتهما وفقا للقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان.

وكانت إقالة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أقال عدداً من الوزراء وحكام الولايات، الأربعاء المنصرم، قد عمقت من مخاوف إقامة حكومتين في البلاد. واتهمت قوى سياسية مناهضة للصراع بين الجيش والدعم السريع، "أنصار النظام المعزول من الإسلاميين"، بمحاولة دفع البرهان إلى تشكيل "حكومة حرب" مقرها مدينة بورتسودان (شرق البلاد)، وهو ما ردَّ عليه قائد "قوات الدعم"، محمد حمدان دقلو حميدتي، مهدداً بتشكيل حكومة موازية عاصمتها الخرطوم، حال أقدم قائد الجيش على تلك الخطوة.