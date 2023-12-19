السلطات الإسبانية ترفض تجديد تصريح الإقامة لناشطة تنتمي لجبهة البوليساريو

يعكس موقف السلطات الإسبانية تطورا لافتا في تعاطي مدريد مع بعض وجوه البوليساريو، فرفض الملف يؤكد وجود تحول ليس فقط على المستوى الرسمي، ولكن أيضا على مستوى الرأي العام الداخلي

كشفت الناشطة الداعمة لجبهة البوليساريو أميناتو حيدر، عن رفض السلطات الإسبانية تجديد تصريح إقامتها، وشكل القرار صدمة بالنسبة لحيدر، خاصة وأنها كانت تقيم في إسبانيا منذ 16 عاما، وهو ما كان يسهل لها السفر إلى مدرير، دون المرور بمتطلبات التقدم للحصول على التأشيرة.

ويعكس موقف السلطات الإسبانية تطورا لافتا في تعاطي مدريد مع بعض وجوه البوليساريو، فرفض الملف يؤكد وجود تحول ليس فقط على المستوى الرسمي، ولكن أيضا على مستوى الرأي العام الداخلي.

ولا تخفي أميناتو حيدار دعمها لجبهة البوليساريو، والعمل على الحشد الدبلوماسي لمواقفها، ما ظهر في لقائها بسفير زمبابوي في جنيف ورئيس مجموعة جنيف لدعم الصحراء المغربية ستيوارت كومبرباخ.

ويأتي قرار الحكومة الإسبانيا استباقيا لمشاركة أميناتو حيدر في إحياء الذكرى العشرين لمهرجان FiSahara، وهو مهرجان سينمائي اعتادت جبهة البوليساريو تنظيمه بمخيمات تندوف لكن الظروف هذه العام أجبرت الجبهة على نقلها إلى العاصمة الإسبانية.