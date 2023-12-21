الخارجية المالية تستدعي السفير الجزائري لدى باماكو ويوجه له "احتجاجا شديد اللهجة بسبب استقبال بلاده انفصاليين ومعارضين"

اعتبر البيان أن هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي، مبرزا أن وزير الخارجية دعا الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، الجهة الوحيدة المتمتعة بالشرعية، للحفاظ على علاقا

استدعى وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، سفير الجزائر لدى باماكو، الحواس رياش، أمس الأربعاء، كي يرفع إلى بلاده "احتجاجا شديد اللهجة"، بسبب "الأعمال غير الودية الأخيرة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية، تحت ستار عملية السلام في مالي".

وأورد بيان صادر عن خارجية باماكو، أن هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي، مبرزا أن وزير الخارجية دعا الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، الجهة الوحيدة المتمتعة بالشرعية، للحفاظ على علاقات دولة ودولة ضمن شركاء مالي: وأشار البيان إلى أن "اللقاءات المتكررة، على أعلى المستويات، التي يتم عقدها في الجزائر، دون أدنى علم أو تدخل من سلطات مالي، والتي يحضرها أشخاص معروفون بعدائهم للحكومة المالية من جهة، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة المتمخض عن مسار الجزائر، والتي اختارت المعسكر الإرهابي".

وأوضح البيان أن وزير الخارجية ذكَّر في الوقت ذاته بالسياق الذي دعت فيه مالي، التي تتحمل كامل مسؤوليتها كدولة ذات سيادة، الجزائرَ إلى تأكيد الدور القيادي للمنظمات الدولية، والوساطة في عملية السلام، نظرا لروابط الأخوة التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين

وخلص البيان إلى أنه "إدراكًا منه أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون السلام والتماسك الوطني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من جديد التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق، وكذا تصميم السلطات العليا في مالي على مكافحة مظاهر الإرهاب وانعدام الأمن في البلاد بكافة أشكالها، بهدف إحلال الأمن والاستقرار لصالح شعبنا".

وتأتي هذه الخطوة من مالي بعد يوم واحد فقط من استقبال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الإمام محمد ديكو، الذي يحمل خطابا معاديا للجي المتحكم في السلطة في مالي، كما أنها تأتي بعد استضافة الجزائر "جماعات انفصالية من قبائل الطوارق"، بالإضافة إلى استقبالها جماعات مسلحة عادت، منذ غشت الماضي، إلى حمل السلاح ضد سلطات باماكو.