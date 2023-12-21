ميناء مستغانم الجزائري لا يعترف بجبهة البوليساريو، ويمنع حامل جواز الجبهة من السفر

أشار المصدر ذاته، إلى أنه "حينما كان قادما من فالنسيا، سلم جواز سفره البيومتري، الصادر عن جبهة البوليساريو، إلى ضابط الشرطة، لكنه لم يقبله، مما اضطره إلى تسليم وثيقة أجنبية كان يحملها وهي وثيقة السفر

نشر ممثل البوليساريو في جنيف السويسرية حدامين سعيد، على حسابه في منصة “إكس”، صورا لجواز سفره الذي يحمل اسم "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، مرفقا إياه بتعليق "ميناء مستغانم الجزائري لا يعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"

وكانت سلطات الجزائر الحدود البحرية قد أغلقت في وجه حدامين سعيد حيث منعته سلطات ميناء مستغانم الجزائري من السفر، وألغت جواز سفره الذي يحمل اسم البوليساريو، ما اضطره إلى تسليم وثيقة أجنبية كان يحملها وهي وثيقة السفر للأشخاص عديمي الجنسية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه "حينما كان قادما من فالنسيا، سلم جواز سفره البيومتري، الصادر عن جبهة البوليساريو، إلى ضابط الشرطة، لكنه لم يقبله، مما اضطره إلى تسليم وثيقة أجنبية كان يحملها وهي وثيقة السفر للأشخاص عديمي الجنسية".

وتطالب سلطات موانئ الجزائر من العناصر التابعة لجبهة البوليساريو، بتقديم تصريح إقامة لعديم الجنسية بدلا من جواز سفر ما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” ما يظهر تخبط النظام الجزائري وموقفه من الجبهة، على الرغم الدعم العسكري واللوجستيكي والمادي والدبلوماسي من الجزائر للجبهة.