المغرب: تسجيل 109 إصابات جديدة بوباء كورونا خلال ستة أيام

في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (44 حالة)، وفاس-مكناس (24)، والدار البيضاء-سطات (17) ، وسوس-ماسة (9)، ومراكش-آسفي (4)، ودرعة-تافيلالت (4)، وبني ملال-خنيفرة (3)،وطنجة-تطوان-الحسيمة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، اليوم الجمعة، عن "تسجيل 109 إصابات جديدة بـوباء كورونا في الفترة ما بين 16 و22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري دون تسجيل أي حالة وفاة"

وأوضحت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة كورونا أن "عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و417 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 23 مليونا و426 ألفا و346 شخصا، بينما تلقى 6 ملايين و887 ألفا و510 أشخاص الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للوباء، مقابل 61 ألفا و279 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و278 ألفا و164 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مشيرة إلى أن معدل "الإيجابية" الأسبوعي بلغ 5.1 في المائة.

وفي الاجمال بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و298 حالة (مع مؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة)، في حين بلغ مجموع الحالات النشطة 122 حالة منذ تفشي الوباء عام 2020