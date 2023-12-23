مالي: مقتل قيادي انفصالي بارز شمال البلاد بقصف طائرة مسيّرة

وقُتل حسن آغ فاغاغا، رئيس السلطات المؤقتة في مدينة كيدال قبل أن يستعيدها الجيش المالي في نوفمبر، في غارة بطائرة مسيّرة قرب بلدة تين زواتين على الحدود الجزائرية

أكد المتمردون الانفصاليون في شمال مالي، أن أحد أبرز قادتهم قتل بقصف من طائرة مسيّرة، فيما يواصل الجيش المالي عملياته لاستعادة المناطق التي يسيطرون عليها.

وبحسب الانفصاليين، فقد قُتل حسن آغ فاغاغا، رئيس السلطات المؤقتة في مدينة كيدال قبل أن يستعيدها الجيش المالي في /تشرين الثاني، في غارة بطائرة مسيّرة قرب بلدة تين زواتين على الحدود الجزائرية والتي تبعد أكثر من 1400 كيلومتر عن العاصمة باماكو.

وأكد الجيش المالي في بيان أنه شنّ ضربات في هذه المنطقة "على مواقع" على الحدود الجزائرية.

انشق هذا الضابط السابق في الجيش المالي في مطلع الألفية للانضمام إلى تمرد الطوارق، وحارب خصوصا إلى جانب إياد أغ غالي الذي أصبح لاحقا زعيم مجموعة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.

وانضم حسن أغ فاغاغا بعد ذلك إلى صفوف الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وهي جماعة مسلحة يهيمن عليها الطوارق وسيطرت على شمال مالي بأكمله تقريبا عام 2012 قبل أن تطيح بها جماعات متشددة.