أربع بلدان أفريقية تعلن انخراطها في مبادرة مغربية لتعزيز التبادل التجاري

واتفق وزراء خارجية الدول الأفريقية الأربع على “إنشاء فريق عمل وطني في كل بلد من أجل إعداد واقتراح أنماط تنفيذ هذه المبادرة”.

عبّر وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، في بيان ختامي أعقب اجتماعا وزاريا تنسيقيا عقدوه أمس السبت في مراكش بمشاركة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن نية بلدانهم الانضمام إلى مبادرة أطلقها العاهل المغربي محمد السادس في الآونة الأخيرة، وتهدف إلى “تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي “بهدف تطويرالتجارة والتواصل بين البلدان الأفريقية”.

وأكد وزراء خارجية هذه البلدان على “الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل للعاهل المغربي محمد السادس مع البلدان الأفريقية الشقيقة عموما، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص”.

واتفق وزراء خارجية الدول الأفريقية الأربع على “إنشاء فريق عمل وطني في كل بلد من أجل إعداد واقتراح أنماط تنفيذ هذه المبادرة”.

وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة “فرص كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل”.