سر موقع دفن القذافي في قلب الصحراء يثير التساؤلات مجددا

وأضاف أبو سبيحة أن السلطات الليبية «لم تبذل جهوداً» لجهة تخفيف الضغوط الدولية على أسرة القذافي المشردة خارج البلاد

في كل عام، وتزامنا مع حلول ذكرى مقتل القذافي، يعيد أنصاره طرح الأسئلة عن "السر المخفي"، وراء الإبقاء على قبره مجهولاً. لكن هذا المطلب كان وراء إعلان فريق سيف الإسلام، نجل القذافي، انسحابه مؤخراً من الأعمال والتحضيرات لـ«المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية» المزمع انعقاده بسرت في 28 أبريل/نيسان المقبل.

وقال الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس الفريق، رئيس «المجلس الأعلى لمدن فزان»: «سبق وطالبنا المجلس الرئاسي بإبداء حسن النية لإتمام عملية المصالحة، وذلك من خلال اتخاذ خطوات عدة، من بينها الكشف عن قبر القذافي ومرافقيه، لكن دون استجابة منه».

وأضاف أبو سبيحة في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" عن أن السلطات الليبية «لم تبذل جهوداً» لجهة تخفيف الضغوط الدولية على أسرة القذافي المشردة خارج البلاد، فيما تساءل موالون آخرون للنظام السابق عن «خلفية إبقاء أعداء القذافي على قبره، سراً في صحراء مصراتة، إلا لو كان القصد هو الانتقام والتشفي من أسرته ومحبيه».

وبالنظر إلى ما حدث مع جثمان القذافي ومرافقيه، قال جمال الفلاح رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، إن عملية دفن الجثامين وما تبعتها من سرية جرت بطريقة «لا تمت للآدمية أو الإنسانية بأي صلة، بغض النظر عن كونه كان زعيماً أو رئيس دولة، كان يجب أن تتولى أسرهم وذووهم دفنهم والصلاة عليهم».

مُلطخ بالدماء يترنح، تتناوله الأيدي بالاعتداء، ويُجَرُّ من شعره بعد دقائق من العثور عليه في مخبأ داخل أنبوب إسمنتي بمدينة سرت، والحشود الملتفة تصيح من حوله في هيستيريا: «أمسكنا بالقذافي، قبضنا على المستبد الطاغية».

ذلك كان المشهد الأخير في حياة القذافي، الذي أمضى أربعة عقود ونيفاً في الحكم، وفق ما نقله آنذاك فيليب ديمازيه، مصوّر وكالة الصحافة الفرنسية، لينتهي به الأمر جثة معروضة في غرفة تبريد بمتجر للخضراوات بمدينة مصراتة (غرب ليبيا)، في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011، قبل أن توارى في قبر «سري» بعمق الصحراء.