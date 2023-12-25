البوليساريو: انخراط بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد في المبادرة المغربية بجعل الصحراء منفذا لدول الساحل، "استهدافا للجزائر" وللجبهة

البوليساريو:"هذه المبادرة ما هي إلا محاولة استفزاز جديدة، ومحاولة لإغراء دول الساحل بمبادرات وهمية لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، وأن منطقة الأطلسي تشهد حربا لا يمكن استغلالها إلا بانفصال المغرب"

أعرب وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، عن اتخراطها في مبادرة االعاهل المغربي الدولية، لضمان وصول دول منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال البنى التحتية المغربية في الصحراء، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الجديد، اعتبرت البوليساريو أن الأمر ينطوي على "استفزاز" لها وللجزائر، ملوحة بورقة "الحرب" في وجه الدول المعنية.

وقالت تمثيلية جبهة البوليساريو لدى الجزائر:"أن هذه المبادرة ما هي إلا محاولة استفزاز جديدة، ومحاولة لإغراء دول الساحل بمبادرات وهمية لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع"، موردة أن "منطقة الأطلسي منطقة تشهد حربا، وأنه لا يمكن استغلالها إلا بانفصال المنطقة عن المغرب"

وشددت خارجية الدول المشار إليها أعلاه، في بيان، على "الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل لملك محمد السادس مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل"

ورحبوا، في هذا الإطار، بالمقاربة الشاملة والتشاركية من أجل بلورة هذه المبادرة، مؤكدين على طموحهم المشترك لتعزيز علاقات التعاون من خلال شراكات متعددة القطاعات وهيكلية ومبتكرة، تعكس قيم التعاون جنوب - جنوب والتنمية المشتركة.

واتفق وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، المشاركون في هذا الاجتماع التنسيقي، على إنشاء فريق عمل وطني في كل بلد من أجل إعداد واقتراح أنماط تنفيذ هذه المبادرة.

يأتي ذلك كرد فعل بعد أول اجتماع تنسيقي على مستوى وزراء الخارجية، لتنزيل المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء، حيث أكد في خطابه على أن "المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة".