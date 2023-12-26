الرئيس الجزائري: موقفنا من الصحراء هو قضية تصفية استعمار وليس كرها بالأشقاء المغاربة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن "قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، وليس كرها بالأشقاء المغاربة"، وتابع "ملف الصحراء مطروح على طاولة لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة".

اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن "قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، وليس كرها بالأشقاء المغاربة"، وتابع "ملف الصحراء مطروح على طاولة لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة".

وقال تبون: "سنلعب دورنا في مجلس الأمن لصالح الأشقاء ولصالح الأمة العربية، وهناك شبه إجماع على الجزائر كي تعتلي منصبا غير دائم بمجلس الأمن".

جاءت تصريحات عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، أمام البرلمان الجزائري بغرفتيه، حيث قال" سندافع بشراسة عن مبادئ ثورتنا وقيم البشرية ولا نتخلى عن الدول الضعيفة، قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار موقفنا ليس كرها للأشقاء المغاربة، وهو ملف مطروح على طاولة لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة".وأضاف تبون، أن الجزائر ستعلب دورها في مجلس الأمن لصالح الأشقاء ولصالح الأمة العربية، لافتا إلى وجود شبه إجماع على الجزائر لاعتلائها منصب غير دائم بمجلس الأمن. بحسب ما أوردته