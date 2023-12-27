تحليل: هل يراهن الرئيس الجزائري على معاداة المغرب من أجل إرضاء الجيش والبوليساريو للحصول على ولاية ثانية؟

ما كل هذا العداء الذي يكنه عبد المجيد تبون للمغرب منذ توليه رئاسة قصر المرادية؟ وهل له معنى شخصي، أم تاريخي، أم له ارتباط اديولوجي الذي يتبناه البلدين، أم أن الأمر يتجاوزكل ذلك إلى الجيش الجزائري

ما كل هذا العداء الذي يكنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمغرب منذ توليه رئاسة قصر المرادية؟ وهل له معنى شخصي، أم تاريخي، أم له ارتباط اديولوجي الذي يتبناه كل من الجزائر والمغرب، أم أن الأمر يتجاوز كل ذلك إلى الجيش الشعبي الجزائري الذب نجح في التحكم في خيوط اللعبة السياسية، بحيث لا يمكن أن يمر أي مرشح للرئاسة إلأى من خلال رضا الجيش أولا وأخيرا، وإلا سكون مصيره الفشل "الذريع".

وكان عبد المجيد تبون، قد أكد خلال خطاب أمام المجلس الشعبي الوطني(البرلمان)، أن تبني ودعم بلاده المستميث لما يسمى بـ”القضية الصحراوية”، التي اعتبرها “قضية مطروحة على طاولة لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة”، لا ينطوي على أي كره تجاه “الأشقاء المغاربة”.

و سجل تبون أن بلاده “ستعمل على لعب دورها في مجلس الأمن لصالح الأشقاء ولصالح الأمة العربية”، في إشارة واضحة إلى عزم الجزائر استغلال المقعد غير الدائم الذي ستشغله في مجلس الأمن ابتداء من العام المقبلة من أجل ضخ دماء جديدة في جبهة البوليساريو.

وتمشيا مع خطاب عبد المجبد تبون أعلن، مساء اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للجنة المشتركة المكلفة بالتحضير لعقد الندوة البرلمانية الدولية للتضامن مع "الشعب الصحراوي" وضخ دماء جديدة في الجبهة.

حضر الأشغال عن المجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة الإعداد بقيادة السيد تسوح ميلود، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة " الجزائر – الصحراء الغربية" ووفد عن مجلس الأمة بقيادة جمال أوسلهة نائب رئيس المجلس، كما حضر اللقاء الأمينان العامان للمجلسين وكذا رئيس الديوان بالمجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى المستشار الإعلامي لرئيس المجلس والعياشي السعيد رئيس اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي وبعض الإطارات السامية من المجلس الشعبي الوطني ووزارة الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج.

يأتي ذلك كله في الوقت الذي أعرب فيه وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، عن اتخراطها في مبادرة االعاهل المغربي الدولية، لضمان وصول دول منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال البنى التحتية المغربية في الصحراء، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الجديد، اعتبرت البوليساريو أن الأمر ينطوي على "استفزاز" لها وللجزائر، ملوحة بورقة "الحرب" في وجه الدول المعنية.

وقالت تمثيلية جبهة البوليساريو لدى الجزائر:"أن هذه المبادرة ما هي إلا محاولة استفزاز جديدة، ومحاولة لإغراء دول الساحل بمبادرات وهمية لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع"، موردة أن "منطقة الأطلسي منطقة تشهد حربا، وأنه لا يمكن استغلالها إلا بانفصال المنطقة عن المغرب".

هل يحاول عبد المجيد تبون أن يرضي الجيش والشعب الجزائريين للوصول إلى ولاية ثانية، من خلال الإعلان عن مجموعة من المراسيم الاجتماعية منها الزيادة في الأجور للعمال بنسبة 47 في المئة، ومهاجمة المغرب والبحث عن دعم جديد للبوليساريو من خلال إطالة أمد النزاع في الصحراء. ونجد تبون بسارع الخطى السياسية لمجابهة ما بقد في الجنوب الجزائري من توتر في مالي والنيجر وتشاد في محاولة لرأب الصدع هناك، والإطمئنان على وأد حركة الأزواد التي أعلنتها جهارة، أنها تطالب بدولة في جنوب الجزائر، يبدو أن تبون يكثف من خطواته للإلحاق "الأذى" بالمغرب لتسجيل نقاط تدر عليه رضا الجيش والدول المتعاطقة مع البوليساريو، وفي نفس الوقت التعجيل بربط علاقات متينة بين دول الساحل والصحراء.

سعيد العفاسي صحافي في i24NEWS