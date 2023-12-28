الأمين العام لاتحاد المغرب العربي يطالب الجزائر بسداد المستحقات العالقة بذمتها

البكوش"نأمل أن نرى الأطر الشاغرة الثلاثة في الأمانة العامة ترشح لها الجزائر كفاءات في مستوى المرحلة، بالتزامن مع تسديد المستحقات المتخلدة بالذمة وأن نزف بذلك هذه البشرى الشعوب المغربنا الكبير".

طالب الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش في بيان، الجزائر بـ"تسديد المستحقات المتخلدة بالذمة"وتابع "نحن في الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي على أتم الاستعداد للمساهمة في هذا التوجه الراقي، ونأمل أن نرى الأطر الشاغرة الثلاثة في الأمانة العامة ترشح لها الجزائر كفاءات في مستوى المرحلة، وهى مدير البنية الأساسية ورئيس قسم التنمية البشرية وخبير البنية الأساسية، بالتزامن مع تسديد المستحقات المتخلدة بالذمة وأن نزف بذلك هذه البشرى الشعوب المغربنا الكبير".

وقال البكوش"نحن نرحب بهذا الموقف ونقدر صدوره في هذا الظرف الذي تمر فيه المنطقة العربية بأزمات خطيرة، تحتم على الاتحاد المغاربي أن يكون جاهزا للقيام بدور فعال في صيانة مصالح الأمة العربية والإسلامية والقارة الافريقية بفضل ما يتوفر لديه من طاقات موضوعية من الواجب توظيفها في سبيل هذا الهدف النبيل الذي لا يتحقق إلا بمغرب كبير، متراص الصفوف يتقدم بخطى ثابتة نحو مزيد من التآخي والتكامل والاندماج".

تأتي تصريحات البكوش بعد ساعات من تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، عبر شبكة الجزيرة، التي عبر من خلالها عن رغبة بلاده في بناء الاتحاد المغاربي وإيجاد حل للأزمة الدبلوماسية مع المغرب، حتى عجل بإعلان الانخراط في هذا المسار، الأمر الذي يضع الموقف الجزائري الجديد أمام امتحان التنزيل الفعلي"

وأورد البكوش أنه استمع "باهتمام كبير" إلى تصريح أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الذي أدلى به عبر منصة "أثير" بتاريخ 23 ديسبمر/كانون الأول الجاري والذي عبر فيه عن "الاستعداد لتهيئة الأرضية لمواصلة البناء المغاربي، عبر الإسراع في إيجاد حل للخلاف مع المغرب يحقق التآخي ومواصلة تحقيق الحلم المغاربي".

وكان عطاف قد أورد، من خلال برنامج "ذوو الشأن" الذي تقدمه الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة، عبر منصة "أثير" إنه فيما يخص العلاقات مع المغرب "يمكن اعتبار أن الجزائر هي الأكثر ميولا إلى الإسراع في إيجاد حل"، مضيفا "نحن واعون كما باقي الدول واعية، ببناء المغرب العربي وبالتآخي".

وفي إجابة على سؤال الإعلامية الجزائرية بخصوص ما إذا كان حلم بناء المغرب العربي لا يزال موجودا، أورد الوزير الجزائري "طبعا، هذا الحلم لا يمكن أن يُقضى عليه"، مؤكد أنه شخصيا يحلم بذلك، وتابع "أنا أنتظر بفارغ الصبر اليوم الذي يمكن فيه إعادة الكرة وأن نحاول بناء هذا الاتحاد".