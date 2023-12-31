المسافر الخفي اختبأ بعجلات طائرة أقلعت من الجزائر وهبطت في باريس

وقعت إحدى أكثر الحوادث التي لا تنسى لراكب بالخلسة ظل على قيد الحياة رغم كل الصعاب، في يناير 2022، عندما تمكن المتسلل الصمود مدة 12 ساعة من جوهانسبرغ إلى أمستردام في حفرة عجلة الطائرة

أعلنت سلطات المطار الفرنسية عثورها على المسافرالخفي الذي اختبأ في بطن الطائرة أو بمنطقة العجلات حيا بعد ما قطعت طائرة اير آلجير 737- 800 المسافة التي تفصلها عن باريس. وتفيد السلطات ان الرجل في العشرينات من عمره بقي صامدا طيلة ساعتين ونصف بارتفاع شاهق وبرد قارس وبدون أوكسجين. وتم نقله إلى أقرب مستشفى بحالة خطيرة، وفق النشر في ماكو.

تم العثور على المسافر الخفي أثناء التفتيش الروتيني بعد الهبوط. الرجل حاول الهروب من الجزائر وتمكن من التسلل إلى طائرة أقلعت من مدينة وهران الساحلية.

وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، بين عامي 1947 و2012، كانت هناك 96 حالة حاول فيها أشخاص الهروب كمسافرين خلسة (كانت هناك حالات أخرى لم يتم الإبلاغ عنها)، ولم ينج 70% من هؤلاء الركاب من الرحلة.

ووفقا للتقرير فإن حوادث من هذا النوع تتكرر من حين لآخر خصوصا في الدول الديكتاتورية أو دول العالم الثالث، لكن فرص النجاة تبقى شبه منعدمة بسبب البرد وقلة الأوكسجين. ومع ذلك فقد وقعت إحدى أكثر الحوادث التي لا تنسى لراكب بالخلسة ظل على قيد الحياة رغم كل الصعاب، في يناير 2022، عندما تمكن المتسلل الصمود مدة 12 ساعة من جوهانسبرغ إلى أمستردام في حفرة عجلة الطائرة. على الرغم من فرصه المنخفضة، وجد المسافر بحالة جيدة بالنظر إلى الظروف.