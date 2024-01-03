إثيوبيا وصوماليلاند يوقعان مذكرة تفاهم ومصر تؤكد وقوفها بجانب الصومال ودعم أمنه واستقراره

فيما أعلنت، مصر، مساء الثلاثاء، وقوفها بجانب الصومال ودعم أمنه واستقراره.

يشكل الاتفاق بين إثيوبيا وصوماليلاند، والذي تم الإعلان عنه الاثنين الماضي، أزمة بين إثيوبيا والصومال، بحيث تحصل عبره إثيوبيا على منفذ بحري مقابل اعترافها بصوماليلاند دولة مستقلة، خصوصاً مع تأكيد الأخيرة عزمها على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، عبر منصة "إكس"، أن الاتفاق بين بلاده وصوماليلاند، "سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا بضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية"، فيما أعلنت، مصر، مساء الثلاثاء، وقوفها بجانب الصومال ودعم أمنه واستقراره.

بدورها، أعلنت وزارة خارجية صوماليلاند، في بيان، أن "هذا الاتفاق التاريخي يضمن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر لقواتها البحرية مقابل الاعتراف الرسمي بجمهورية صوماليلاند، ما يشكل محطة دبلوماسية مهمة لبلدنا".

أوضح مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي، رضوان حسين، أمس، أن الاتفاق يمكّن إثيوبيا أيضاً من استخدام قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطاب ألقاه أمام البرلمان، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال "غير مشروعة وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها".

رداً على ذلك، استدعت الصومال سفيرها في إثيوبيا عبد الله محمد ورفا، للتشاور، مهددة بخطوات أكبر.

ومن جانب آخر، أفادت الرئاسة المصرية، في بيان لها بأن السيسي "تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك، واستمرار التنسيق وتعميقه، بما يتفق والطبيعة التاريخية لعلاقات البلدين"، كما وتطرق الاتصال الهاتفي إلى "الأوضاع الإقليمية".

وأكد السيسي، "موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق، ودعم أمنه واستقراره".

وأمس الاثنين، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع الإقليم الصومالي ما يمهد الطريق لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".