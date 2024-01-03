مقتل أربع مسلحين من البوليساريو بواسطة طائرة مسيرة للجيش المغربي على بعد أقل من 100 كيلومتر عن مدينة السمارة

ذكرت مصادر تابعة لجبهة البوليساريو مقتل أربعة من عناصرها بواسطة طائرة مسيرة مغربية بمنطقة امهيريز داخل المنطقة العازلة على بعد 100 كيلومتر من مدينة السمارة في الصحراء المغربية

ذكرت مصادر تابعة لجبهة البوليساريو مقتل أربعة من عناصرها، فجر اليوم الأربعاء، بواسطة طائرة مسيرة مغربية بمنطقة امهيريز داخل المنطقة العازلة على بعد 100 كيلومتر من مدينة السمارة في الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر ببأبا حمودي الداف، والذي ينتمي للكتيبة الثانية من ميليشيات الجبهة، ومحمد الناجم السالك وحسنى إبراهيم، من الكتيبة السابعة، في حين أصيب كل من أغلاء بلاهي من الكتيبة السابعة، ونفعي محمد سالم من سلاح الإشارة، بجراح خطيرة.

وأوردت معطيات مناصرين للبوليساريو، أن من بين المصابين أيضا، حمدي حبيب، من مقر القيادة، وبشار المخطار من الكتيبة السابعة، لكنها وصفت جراحهما بالطفيفة، مؤكدة أيضا أنه لم يتم العثور على شخص تاسع، ويدعى السالك علي موسى من الكتيبة السادسة، وقد تمكن الناجون من العودة إلى مخيمات تندوف داخل الحدود الجزائرية.

واستهدف القصف، على مرحلتين، مجموعة من عناصر البوليساريو مكونة من 9 أشخاص على الأقل، والتي كشفت حسابات موالية للجبهة عن هوياتهم، ما أدى إلى مقتل 4 وفقدان شخص خامس، في حين أصيب آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة.

ووفق معطيات مصادر انفصالية، فإن سيارتين انطلقتا إلى الموقع المذكور في تمام الساعة الثالثة و40 دقيقة فجرا، ليتم رصدهما من طرف سلاح الجو المغربي، الذي نفذ أول ضربة في تمام الساعة الرابعة صباحا، والتي أدت إلى تفجير سيارة ومقتل مسلح يدعى علي سالم محمد إبراهيم، في حين تمكنت باقي المجموعة من الفرار واختبأت في موقع وصفته بـ"سكن مدني".

وتأتي هذه العملية بعد شهرين ونيف من التفجيرات التي شهدتها مدينة السمارة، البعيدة عن امهيريز بـ93 كيلومترا فقط، والتي حدثت في أحياء مدنية وأدت إلى مقتل شاب يبلغ من العمر 23 عاما وإصابة 3 أشخاص آخرين، وهي العملية التي أعلنت جبهة البوليساريو مسؤوليتها عنها، وصنفها المغرب "هجمات إرهابية".