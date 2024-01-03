تحليل: عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر لفترة رئاسة ثانية بدعم من البرلمان!!

فتحت تصفيقات مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني الجزائري، ومطالبة عبد المجيد تبون (79 عاما) بالترشح لقترة رئاسية ثانية، الباب أمام الرئيس الجزائري الحالي الباب أمام التكهنات حول ترشحه

فتحت تصفيقات مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني الجزائري(البرلمان)، ومطالبة عبد المجيد تبون (79 عاما) بالترشح لقترة رئاسية ثانية، الباب أمام الرئيس الجزائري الحالي الباب أمام التكهنات حول ترشحه لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة نهاية عام 2024، وهو ما سيضمن نجاحه المسبق في الانتخابات الرائسية خلال العام الجاري.

ويبدو أن السيناريو تصفيق ( وهو ما يعتبر تزكية واضحة من طرف البرلمان)، ومباشرة رد عبد المجيد تبون على تلك المطالبات قائلا "إن شاء الله يعطيني الصحة الكافية" دون أن يعلن رسميا موقفه من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية عام 2024.

وفي الثلاثة أشهر الأأخير كثف تبون من حضوره وخطاباته في مختلف المحافل الوطنية الجزائرية، وفي كل مرة يؤكد على الانجازات والمشاريع التنموية التي قام بها خلال عهدته، مؤكدا على دوره الفعال في محاربة الفساد داخل الجزائر، ومشددا على الانجازات السياسية وعدائه للمغرب ودعمه للبوليساريو ولفلسطين و"لكل الشعوب المغلوبة".

وكان عبد المجيد تبون قد انتخب في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019 لولاية مدتها خمس سنوات ( فاز تبون بأصوات 58.15% في المئة)، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفقا للدستور الجزائري، ويعتبر تبون أول رئيس جزائري منتخب بعد استقالة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان 2019، إثر حراك شعبي استمر لعدة أشهر.

وبين استقالة بوتفليقة وانتخاب تبون، تولى عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة السابق، رئاسة الجزائر بشكل مؤقت، بحسب ما ينص عليه الدستور الجزائري.

ولد تبون في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1945 بولاية النعامة، شمال غرب الجزائر، وتخرج في المدرسة الوطنية للإدارة، تخصص اقتصاد ومالية، وشغل عدة مناصب حكومية منها منصب أمين عام ولايات الجلفة أدرار باتنة والمسيلة، كما عين واليا لولايات أدرار تيارت وتيزي وزو، قبل أن يعين وزيرا لعدة مرات.

وشغل تبون منصب وزير منتدب (وزير دولة) بالجماعات المحلية (1991-1992 ) ثم عين وزيرا للاتصال والثقافة سنة 1999، ثم وزيرا للسكن والعمران في (2001-2002 )، وعاد لتولى مجددا نفس المنصب لنفس الوزارة في 2012، والتي توسعت في سنة 2013 لتشمل وزارة السكن والعمران والمدينة.

كما تقلد تبون مهام وزير التجارة بالنيابة إثر مرض الوزير الراحل بختي بلعايب، قبل أن يعين رئيسا للحكومة بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2017، حيث قضى في منصبه 85 يوما فقط.