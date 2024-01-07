وزير الخارجية الجزائري يأسف للزج ببلاده في خانة الدول التي تنتهك الحريات الدينية في تقرير أمريكي

أعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف السبت عن أسف بلاده لإدراج الخارجية الأمريكية لها ضمن قائمة الدول التي تخضع لمراقبة خاصة على خلفية انتهاك الحريات الدينية، على ما أفاد موقع الأناضول.

وأعرب الوزير الجزائري خلال حديث هاتفي مع نظيره الأمريكي عن أسفه حول ما ورد في التقرير المتعلق بالحرية الدينية من معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر" في إشارة إلى تقرير صدر الخميس تضمن 17 عشرة دولة "مثيرة للقلق" أو "تخضع لمراقبة خاصة" بسبب انتهاكات حرية الدين".

وقال الوزير عطاف إن التقرير أغفل الجهود التي تبذلها بلاده في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية على نحو يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة". وأكد وزير الخارجية الجزائري استعداد بلاده استقبال السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية الدولية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد".

بناء على التقرير فقد تم تصنيف الجزائر ضمن الفئة الثانية إلى جانب أذربيجان وجمهورية افريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام.