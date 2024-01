نيجيريا: تحقيق يكشف عن تورط تي بي جوشوا بانتهاكات فظيعة على نطاق واسع في مجمع الكنيسة الكبرى

كشف تحقيق موسع أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن العشرات من مزاعم الاغتصاب والتعذيب والإجهاض القسري ضد المؤسس الراحل لكنيسة جميع الأمم (SCOAN)، وهي إحدى أكبر الكنائس المسيحية الإنجيلية في العالم ومقرها نيجيريا.

يزعم أكثر من 25 من أعضاء الكنيسة السابقين في العديد من البلدان أن الزعيم صاحب الشخصية الكاريزماتية تي بي جوشوا ارتكب انتهاكات فظيعة داخل مقر الكنيسة في لاغوس منذ ما يقرب من 20 عامًا. وتشمل الادعاءات جلد المصلين وتقييدهم بالسلاسل، والشفاء بالمعجزة الزائفة التي يتم بثها دوليًا، والاعتداء الجنسي المتكرر على العضوات مما يؤدي إلى عمليات الإجهاض القسري المتعددة.

واجتذب جوشوا، الذي توفي عام 2021، الملايين من المتابعين حول العالم باعتباره قسًا أفريقيًا مؤثرًا. لكن المتعبدين السابقين شبهوا القهر داخل المجمع السري لكنيسة كل الأمم بالانتماء إلى طائفة دينية. كان العديد منهم من المراهقين الذين تم تجنيدهم دوليًا عند انضمامهم إلى مجتمع الكنيسة المتماسك.