نيجيريا: تحقيق يكشف عن تورط تي بي جوشوا بانتهاكات فظيعة على نطاق واسع في مجمع الكنيسة الكبرى

كشف تحقيق موسع أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن العشرات من مزاعم الاغتصاب والتعذيب والإجهاض القسري ضد المؤسس الراحل لكنيسة جميع الأمم (SCOAN)، وهي إحدى أكبر الكنائس المسيحية الإنجيلية في العالم ومقرها نيجيريا.

يزعم أكثر من 25 من أعضاء الكنيسة السابقين في العديد من البلدان أن الزعيم صاحب الشخصية الكاريزماتية تي بي جوشوا ارتكب انتهاكات فظيعة داخل مقر الكنيسة في لاغوس منذ ما يقرب من 20 عامًا. وتشمل الادعاءات جلد المصلين وتقييدهم بالسلاسل، والشفاء بالمعجزة الزائفة التي يتم بثها دوليًا، والاعتداء الجنسي المتكرر على العضوات مما يؤدي إلى عمليات الإجهاض القسري المتعددة.

واجتذب جوشوا، الذي توفي عام 2021، الملايين من المتابعين حول العالم باعتباره قسًا أفريقيًا مؤثرًا. لكن المتعبدين السابقين شبهوا القهر داخل المجمع السري لكنيسة كل الأمم بالانتماء إلى طائفة دينية. كان العديد منهم من المراهقين الذين تم تجنيدهم دوليًا عند انضمامهم إلى مجتمع الكنيسة المتماسك.

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وكشف التحقيق الذي أجرته بي بي سي، والذي استمر لمدة عامين، عن مزاعم من عشرات الأعضاء السابقين في الكنيسة، بما في ذلك خمسة أفراد بريطانيين، تناولت تفاصيل تجارب مروعة داخل المجمع السري في لاغوس على مدار عقدين تقريبًا.

Pius Utomi Ekpei (AFP/File)

وتشمل الشهادات حالات العنف الجسدي، وإساءة معاملة الأطفال، والاعتداء الجنسي، والإجهاض القسري، والتلاعب بـ "الشفاءات المعجزة" التي تم بثها إلى الملايين في جميع أنحاء العالم.

إحدى الضحايا، وهي امرأة بريطانية تُعرف باسم راي، أمضت 12 عامًا كتلميذة داخل المجمع، حيث زُعم أنها تعرضت للاعتداء الجنسي والحبس الانفرادي ومحاولة الانتحار. وروت العديد من النساء حالات الاعتداء الجنسي، وادعت امرأة خضوعها لخمس عمليات إجهاض قسري.

وصف التلاميذ السابقون، بما في ذلك الأفراد البريطانيين، تجاربهم داخل كنيسة كل الأمم بأنها أقرب إلى كونهم جزءًا من طائفة دينية.

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كان المجمع يستضيف ما لا يقل عن 150 ساكنًا، يعيش العديد منهم هناك منذ عقود، في ظل ظروف من الاعتداء الجسدي والحرمان من النوم والتعذيب.

لم تتطرق كنيسة كنيس جميع الأمم بشكل مباشر إلى الادعاءات المحددة التي كشف عنها تحقيق بي بي سي، لكنها رفضت الادعاءات السابقة ضد تي بي جوشوا باعتبارها لا أساس لها من الصحة.

Pius Utomi Ekpei (AFP)

وعلى الرغم من هذه الادعاءات، تواصل الكنيسة، التي تقودها حاليًا أرملة جوشوا، إيفلين، أعمالها.

يحث الضحايا والشهود على إجراء تحقيق شامل في تصرفات تي بي جوشوا وكيف عملت الكنيسة تحت قيادته لفترة طويلة. أبلغ بعض الأفراد سلطات المملكة المتحدة عن تجاربهم، على الرغم من عدم اتخاذ أي إجراءات مهمة.