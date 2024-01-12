الجزائر تأسف "للتصرفات العدائية ضدها من طرف بلد عربي شقيق"، من المقصود الامارات أم المغرب؟؟

أعلن المجلس الأعلى للأمن الجزائري، المنعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عن "أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، "من طرف بلد عربي شقيق".

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وقال بيان رئاسة الجمهورية " ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني الجاري، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خُصّص لدراسة الوضع العام في البلاد، والحالة الأمنية المرتبطة بدول الجوار والساحل، وفي هذا الصدد أبدى المجلس الأعلى للأمن أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق."

وفي السياق قالت وسائل إعلام جزائرية، إن "الإمارات تدفع المغرب إلى حرب ضد الجزائر"، مشيرة إلى أن "الملحق العسكري الإماراتي بالجزائر أخبر نظراءه الأوروبيين أنه في حال نشوب حرب بين الرباط والجزائر العاصمة فإن الإمارات ستدعم المغرب"

ومن جهتها اتهمت صحيفة "الخبر" مقربة من رئيس الأركان الجزائري، الإمارات بتزويد المغرب بطائرات حربية من طراز ميراج 9000 وأدوات تجسس.

وتشهد دول الساحل الإفريقي المجاور للجزائر منذ أكثر من عقد أزمات سياسية وأمنية متداخلة، نتيجة انتشار التنظيمات المتطرفة المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة، فضلا عن الانقلابات العسكرية والصراعات على السلطة.