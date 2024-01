الجزائر تأسف "للتصرفات العدائية ضدها من طرف بلد عربي شقيق"، من المقصود الامارات أم المغرب؟؟

أعلن المجلس الأعلى للأمن الجزائري، المنعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عن "أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، "من طرف بلد عربي شقيق".

