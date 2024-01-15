عضو من البوليساريو تتهم الحكومة الإسبانية برفض تجديد إقامتها بـ"أمر سياسي من المغرب"

اتهمت الناشطة الصحراوية المنتمية لجبهة البوليساريو والحاملة لحواز سفر مغربي أميناتو حيدر الحكومة الإسبانية برفض تجديد إقامتها بـ"أمر سياسي من المغرب"، مشيرة إلى أنها تتواجد حاليا في إسبانيا بطريقة غير قانونية مما يجعلها عرضة للطرد في أية لحظة، فيما قال محاميتها في وقت سابق إن "أسباب الرفض كانت ترجع لغياب أميناتو حيدر عن إسبانيا لفترات طويلة أكثر من المسموح به قانونيا، بين 2019 و2022".

وأعربت أميناتو حيدر عن أسفها لغياب الدعم لها من طرف الإسبان، واعترفت أنها حاليا لا تتواصل مع أي حزب سياسي في إسبانيا، وأن جميع السياسيين الإسبان في الوقت الراهن لا يهتمون لقضيتها، في إشارة إلى أن أنشطتها وتحركاتها التي كانت تحظى بالدعم والمساندة في السابق، لم تعد تستأثر باهتمام أحد اليوم داخل إسبانيا.

وتحججت أميناتو حيدر بأن الغياب كان نتيجة وباء كورونا الذي فرض عليها البقاء في مدينة العيون في الصحراء المغربية في ظل إغلاق الحدود بين جميع البلدان لاحتواء الوباء، قبل أن تسافر إلى إسبانيا وتطالب من جديد تجديد إقامتها، لكن السلطات الإسبانية رفضت في نوفمبر/ تشيرين الثاني من عام 2022 بشكل نهائي تجديد إقامتها، مما يجعلها حاليا في وضعية إقامة غير قانونية.

وتتهم أميناتو حيدر حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية بالتواطؤ مع المغرب للضغط عليها، غير مستبعدة أن يتم في أي لحظة طردها من إسبانيا وترحيلها نحو المغرب باعتبارها تحمل جواز السفر المغربي، بالرغم من أنها اعترفت بأنها لم تتلق أي تهديد لحدود اللحظة فيما يخص إمكانية ترحيلها من البلاد.

وكانت مصادر صحفية مغربية قد أكدت أن أميناتو حيدر، استفادت من تعويض هيئة الإنصاف والمصالحة التي كان يرأسها الراحل إدريس بنزكري في إطار جبر الضرر الفردي ، وبلغت قيمة التعويض الذي حصلت عليه 48 مليون سنتيم، كما سبق لها أن كانت موظفة بالهيئة المذكورة وكانت تتلقى راتبا شهريا عن عملها.

وتقدمت حيدر بطلب لدى هيئة التحكيم في 29 ديسمبر/كانون الأول من عام 1999، تلتمس فيه الحصول على التعويض عن "الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها جراء ما تعرضت له من اختفاء قسري واعتقال تعسفي ابتداء من 21 ديسمبر/كانون الأول من عام 1987 إلى 19 يونيو/حزيران من عام 1991، وقد حصلت على ذلك، وفي عام 2007 بدأت في معارضة المغرب ودعم جبهة البوليساريو انطلاقا من إسبانيا.