الجيش الجزائري يتدخل: ماذا يحدث في داخل مخميات جبهة البوليساريو؟

اعتقل الجيش الجزائريأفرادا من قبيلة صحراوية فى مخيمات تيندوف يحملون أسلحة صينية متطورة، يأتي ذلك بعد أن شهدت المخيمات "حروبا طاحنة بين أفراد القبيلة سقط فيها العديد من الضحايا" بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن "الجيش الجزائري اعتقل أكثر من 30 شابا صحراويا يحملون أسلحة رشاشة، وأصدر القضاء الجزائري فى حقهم أحكاما تراوحت بين 15 سنة و25 سجنا"

واشارت الوكالة إلى أن تهديد عناصر البوليساريو المسلحة "لا يتوقف عند حدود تينودف ولاداخل الجزائر فقط، بل يتجاوزه إلى عموم المنطقة خصوصا جارتها موريتانيا التى تسمح بدخول الصحراويين إلى أراضيها بدون تأشيرة"