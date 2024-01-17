رئيس أركان الجيش الجزائري: "الجزائر لا يُمكنها أن تُغير من نهجها ومقاربتها في التعاطي مع ملف الصحراء"

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، إن "الجزائر التي عانت من ويلات الاستعمار، ستبقى وفية لمواقفها اتجاه القضايا العادلة في جميع أنحاء العالم، وخاصة القضيتين الفلسطينية والصحراوية"، مشيرا إلى أن"الجزائر لا يُمكنها أن تُغير من نهجها ومقاربتها في التعاطي مع ملف الصحراء بالواقعية التي بدأت الكثير من بلدان العالم تتعامل بها في هذا الملف".

ويأتي تصريح شنقريحة خلال زيارته للمنطقة العسكرية في وهران، تماشيا مع ما سبق أن أكده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية، أحمد عطاف، على أن "الجزائر ستبذل مجهودات كبيرة للدفع نحو إيجاد حل للقضايا الهامة، مثل القضية الفلسطينية، وقضية الصحراء" التي تعتبرها الجزائر "آخر مستعمرة في إفريقيا"، مشيرين إلى أن "الجزائر ستدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

وكانت الجزائر قد قالت في الشهور المنصرمة عبر مجلة "الجيش" الجزائري، بأنها ستستغل منصبها في مجلس الأمن، من أجل الدفاع "عن القضايا العادلة"، بما فيها قضية الصحراء، حيث "ستعمل على تسوية هذه القضية بما يضمن تقرير مصير الصحراويين بأنفسهم"، واصفة الصحراء بأنها آخر مستعمرة في إفريقيا".

ووفق نفس المصدر، فإن الجزائر "ستكون محط أنظار العالم عموما والدول العربية والإفريقية خصوصا، وأمام فرصة تاريخية من أجل حشد الدعم لنصرة القضايا العادلة"، حيث تحدثت بالخصوص على القضية الفلسطينية، إضافة إلى "القضية الصحراوية".

ويتوقع كثير من المتتبعين لملف الصحراء، أن الجزائر ستهدف من خلال انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لاستغلال هذا الموقع من أجل دعم أطروحة جبهة البوليساريو ضد المغرب.

وبالرغم من أن الجزائر تُجدد في كل مرة أن لا علاقة لها بقضية الصحراء، وليست جزءا من هذه الأزمة، إلا أن تحركاتها على المستوى الدولي تشير إلى أنها جزء هام في هذه الملف.