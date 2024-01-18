المغرب يحتفل بالذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب في البلاد

يحيي المغرب هذه الأيام الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب في المغرب وبهذه المناسبة وجه جلالة الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي، التي افتتحت أشغالها الأربعاء 17 يناير الجاري بالرباط.

وقال الملك في رسالته "إن تخليد هذا الحدث الهام له ثلاث غايات أساسية، الأولى هي تذكير الأجيال الحالية والصاعدة بالمسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، وبما راكمه من إصلاحات في إطار التوافق الوطني. وأما الثانية فهي الوقوف على ما أنجزته بلادنا في مجال العمل البرلماني، وعلى مكانة السلطة التشريعية في مسار الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية، التي عرفها المغرب طيلة هذه الفترة من تاريخنا المعاصر. فيما تتمثل الغاية الثالثة في استشراف مستقبل النموذج السياسي المغربي، في أفق ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية، وتكريس مبدأ فصل السلط، تعزيزا لتقاليدنا المؤسساتية الضاربة جُذورُها في عمقنا الحضاري".

وأضاف الملك "وبدخول أول دستور للمملكة بُعَيد الاستقلال حيز التنفيذ، والذي أرسى معالم دولة حديثة، قوامها انتخاب المواطنين لممثليهم في مختلف المجالس التمثيلية، حيث تم انتخاب أول برلمان من مجلسين في 1963، دشنت بلادنا بقيادة جلالة والدنا المنعم، رحمه الله، مرحلة جديدة من حياتها السياسية والدستورية، مؤكدة اختياراتها السيادية في التعددية السياسية والحزبية، والديمقراطية التمثيلية، وحرية التنظيم والانتماء، وحرية الرأي والتعبير، وذلك في الوقت الذي كانت تسود فيه أفكار الحزب الوحيد في أقطار متعددة من دول المعمور".

وأشار الملك أيضا إلى أهمية دور المجلس في تعزيز الديمقراطية حيث قال "لقد كانت بلادنا رائدة في تكريس الديمقراطية التشاركية والمواطنية في الدستور، إلى جانب دور المجتمع المدني وحق المواطنين والمواطنات في تقديم الطعون في المجال التشريعي والعرائض إلى السلطات العامة. ومن المتوقع أن تثري هذه الإجراءات العمل البرلماني".

وتابع: "إنه لمن دواعي فخرنا، في المغرب، أن يكون المقاربة التشاركية دائما ممارسة معيارية في الإصلاحات الكبرى التي شهدتها بلادنا في لحظات مهمة من تاريخها، الغني بشكل خاص بالإنجازات والإنجازات".

واستعرض الملك في كلمته أيضا الدور الذي قام به البرلمان في المجال الدبلوماسي حيث قال "يسعدنا أن نلاحظ المساهمة التي قدمها البرلمان المغربي في الدفاع عن مصالح بلادنا وقضاياه العادلة. كما أننا نفخر بحقيقة أن الدبلوماسية البرلمانية المغربية تلعب دورا رائدا في الدفاع عن القضايا الحاسمة بالنسبة لقارتنا الأفريقية. وتشمل هذه القضايا المسائل المتعلقة بالعدالة المناخية والأمن الغذائي، والهجرة والسلام، وحق أفريقيا في التنمية واستخدام مواردها وقدراتها لصالح شعوبها".