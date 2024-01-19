المغرب يعزز ترسانته العسكرية البرية بـ 200 مردعة تركية من طراز "كوبرا 2"، يُرجح أن ينقل عددا منها إلى القواعد العسكرية في الصحراء

أكدت مصادر متخصصة في أخبار التسلح والدفاع، اليوم الجمعة، أن "المغرب يتجه نحو تعزيز ترسانته العسكرية البرية بصفقة جديدة، تتعلق باقتناء 200 مركبة مدرعة من طراز Cobra2 التي تصنعها شركة Otokar التركية بقيمة 136 مليون دولار" مشيرة إلى أن "القوات المسلحة المغربية ستستخدمها في العديد من المهام العسكرية البرية، خاصة أن هذه المدرعة أثبتت فعاليتها في العديد من المهام، كنقل الجنود، والاستطلاع والمراقبة والإسعاف، إضافة إلى القيام بمهام هجومية"

وبحسب وصف الشركة المصنعة للترسانة العسكرية البرية،" يُمكن تزويد هذه المركبة المدرعة بمدفع رشاش من نوع 12.7 ملم، ومدفع 20 ملم، إضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات. كما تتميز بتصميم فلاذي يساعد على الحماية من الشظايا والألغام والعبوات الناسفة".

وسيساهم حصول المغرب على هذا العدد من المدرعات، في الرفع من تدخلاته البرية والسرعة في تنفيذ العمليات، ويُرجح أن ينقل عددا منها إلى القواعد العسكرية في الصحراء، من أجل استخدامها ضد المناوشات العسكرية التي تقوم بها جبهة البوليساريو

ويتوفر المغرب على أعداد هامة من المركبات العسكرية المدرعة، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت العام الماضي منح 500 مركبة عسكرية للمغرب، في إطار برنامج "EDA" الذي تمنح بموجبه واشنطن الفائض من آلياتها العسكرية لفائدة الدول الحليفة، وقد وافقت الخارجية الأمريكية على هذه المنحة مباشرة بعد انتهاء تمارين الأسد الإفريقي التي احتضنها المغرب خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم.