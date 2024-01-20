بدعوة من السيسي.. الرئيس الصومالي يصل إلى مصر وتحركات لإجهاض مخطط إثيوبيا

وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، على رأس وفد رفيع في زيارة هي الثانية من نوعها إلى مصر منذ توليه الحكم، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث قضية الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال الانفصالي المهدد للأمن المصري والعربي وأمن دول منطقة القرن الإفريقي.

وأكد السفير الصومالي في مصر إلياس شيخ عمر أبو بكر، على أهمية الزيارة "التي تأتي في توقيت شديد الحساسية نظرا لما تواجهه الصومال من انتهاك إثيوبي لسيادتها على أراضيها، عقب إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الواقع شمال غرب الصومال"، مشددا على أنه "جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية".

من المقرر أن يناقش الرئيس الصومالي مع الرئيس المصري، التحركات العربية والمصرية لمواجهة المخطط الإثيوبي بإنشاء منفذ بحري وقوة عسكرية بحرية على البحر الأحمر، خاصة أنه يمس الملاحة البحرية ويهدد أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن مخالفته لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي إلى القاهرة استجابة لدعوة مصرية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلها وفد رفيع المستوى زار مقديشو مؤخرا.